



В Волгограде состоялось очередное ток-шоу «Горячее мнение» организованное оператором социального питания Виво Маркет и Ассоциацией «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения». В этот раз дискуссия проходила в гимназии №16 Тракторозаводского района г. Волгограда.

Эксперты обсуждали с родителями актуальные вопросы питания школьников. Участники встречи узнали о стандартах составления меню и о тех трудностях, с которыми сталкиваются операторы питания. Представители родительской общественности интересовались, почему еда в школе и дома имеет разный вкус. Заместитель руководителя Ассоциации «ПСПиОН» Алла Порхун ответила, что школьная еда должна соответствовать строгим стандартам и правилам, установленными СанПиН. Она отметила, что домашнее и школьное питание имеют разные цели и задачи.

— Социальное питание, которое предоставляется в школах, сильно отличается от домашнего и ресторанного. Школьникам предлагаются простые и полезные блюда, которые соответствуют всем требованиям и нормам, — подчеркнула эксперт, — если мы говорим конкретно про школьное питание, то оно характеризуется обилием ограничений. Это касается специй, технологий приготовления, набора продуктов. Пища должна соответствовать определенному стандарту. Как это осуществить? Есть сборник рецептур, к нему добавляется технологическая карта, где описаны продукты, способ приготовления, последовательность и многое другое. И повара обязаны следовать этим правилам.

Оператор питания работает в условиях жестких ограничений, но при этом всегда ориентируется на мнение детей и родителей. Одним из критериев, при принятии решения о вводе или выводе блюда, является съедаемость. Например, рыбные котлеты не очень популярны среди детей — только 10% учеников едят их на завтрак. Однако блюда из рыбы необходимы детям, поэтому «Виво Маркет» совместно с Ассоциацией «ПСПиОН» пытаются внести изменения в меню завтраков, а именно, перенести подачу рыбных блюд во вторую половину дня, когда их съедаемость в два раза выше.

Организация детского питания требует строгого соблюдения определенных правил и норм, основанных на научных исследованиях и знании особенностей детского организма. Технологи компании «Виво маркет», настаивают, что такие ограничения необходимы для обеспечения здоровья и безопасности детей.

— Например, морковь является источником полезного вещества каротина, но в сыром виде он усваивается только на 25%. Поэтому морковь варят или добавляют к ней растительное масло, чтобы повысить усвояемость каротина. Вот отсюда и вытекают эти блюда из вареной моркови, которые кому-то могут не нравиться. И таких нюансов очень много, — отметила Ирина Троилина, технолог ООО «Виво Маркет».

В ходе дискуссии было опровергнуто мнение о том, что некоторые блюда в школьном меню вредны для здоровья, а другие полезны. Один из вопросов, заданных родителями, касался буфетной продукции, в частности, пиццы «Школьная». Лариса Карпова, мама одного из учеников школы №18 выразила опасения, что такая пища не является полезной для детского организма.

Однако, эксперты развеяли эти опасения. Они объяснили, что вся продукция производится в строгом соответствии с установленными требованиями и стандартами. Пицца, в частности, относится к категории здоровых продуктов. Ее состав прост и состоит только из натуральных ингредиентов, без майонеза, промышленного кетчупа и прочих вредных продуктов, это, так называемая, здоровая имитация.

Еще один устойчивый миф, что в школьных столовых больше не готовят блюда, а все они поступают на школы уже готовыми, развеяла учредитель компании ООО «Виво Маркет» Арина Шейгеревич.

— Мы принципиально придерживаемся позиции, что доготавливать продукцию должны непосредственно в школах. Блюда «из под ножа» всегда будут вкуснее. На нашем комбинате мы производим сугубо полуфабрикаты, которые затем развозим по учреждениям. Уже в самих школах эти полуфабрикаты доготавливают повара. Исключение составляют школы с буфетами вместо столовых, где нет возможности готовить пищу. Специально для таких учреждений мы построили мастер-кухню – мини-комбинат, где блюда готовятся уже полностью и в течение двух часов развозятся на места, — рассказала Арина Шейгеревич.

В ходе обсуждения была затронута еще одна острая тема - подача блюд холодными. Родители часто жалуются, что дети едят остывшую еду. Как отметила Арина Шейгеревич, температура блюда может зависеть от множества различных факторов, многие из которых специфичны для каждого случая. Тем не менее, оператор питания продолжает искать пути решения данной проблемы.

— Существует выражение: «Горячее не может быть невкусно». Температура, безусловно, сильно влияет на наше восприятие блюда. Однако на нее влияет множество различных факторов, включая температуру в помещении и скорость обслуживания. Иногда дети могут задержаться после урока. Хотя для нас пять минут могут не иметь значения, этого времени вполне достаточно, чтобы блюдо остыло. В каждом отдельном случае требуется индивидуальный подход. В некоторых местах может не хватать обслуживающего персонала, в других могут быть проблемы с отоплением. Мы считаем, что тележки для транспортировки блюд могут помочь улучшить ситуацию. Однако это не вопрос, который можно решить мгновенно, — отметила эксперт.

Одна из тем, которую также обсуждали участники встречи — из чего складывается понятие вкуса. В этом вопросе крайне важна внешняя составляющая, такая как подача блюда, атмосфера заведения, посуда и запахи. Компания «Виво Маркет» стремится к созданию идеального образа школьной столовой и превращению ее в школьное кафе.

По словам Арины Шейгеревич, атмосфера и подача – это двадцать процентов вкуса блюда. Мы хотим увидеть вместо обычных столовых школьные кафе, с ремонтом, качественной посудой и мебелью, без неприятных запахов.

— Мы понимаем это, но сразу решить все эти системные проблемы невозможно. Необходимо двигаться постепенно, и мы это делаем. Мы перенесли все «грязные» производственные процессы из школ на наш комбинат, благодаря чему освободили пространство в столовых. Однако мы не останавливаемся на достигнутом, и следующими шагами станут модернизация столовых и замена посуды, — отметила Арина Шейгеревич,

Но не только с критикой столкнулись эксперты на встрече. Прозвучали и слова благодарности.

— Думаю, никто из родителей не скажет точнее, чем сами ученики. Мне кажется, еда в школьных столовых стала заметно вкуснее, за что вам большое спасибо. Стало больше выбора в буфете. Это особенно важно, так как не всегда хватает времени на перемене, чтобы съесть полноценную горячую порцию, — поделился одиннадцатиклассник Кирилл Бондарев.

Беседа оказалась продуктивной для всех участников, а формат прямого диалога с жителями был хорошо воспринят волгоградцами. Такой уникальный для Волгограда формат, как ток-шоу, проходит в городе уже в 4 раз. Первый опыт состоялся в ноябре этого года. За это время свое мнение о школьном питании высказали родители Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Тракторозаводского районов Волгограда.

Фото ООО «Виво Маркет»

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