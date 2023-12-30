Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыха

Общество 30.12.2023 11:41
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30.12.2023 11:41
Сбер приглашает волгоградцев и гостей города в Центральный парк культуры и отдыха покататься на коньках на самом большом городском катке под открытым небом.
Площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров, одновременно на нём могут находиться порядка 400 человек. Ледовая площадка является частью зимних аттракционов, которые организованы в зимнем сезоне на территории парка по адресу ул. Батальонная, 4.
На катке уже традиционно установлены красочные ограждения, будет оформлена фотозона с новогодней тематикой. Праздничную атмосферу создаёт подборка фоновой музыки. На ледовой площадке будут проводиться тематические мероприятия и анимационные программы.
Наталья Демина,управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Новый год — особенный праздник, когда мы проводим много времени с семьей, друзьями и родными. Уже по доброй традиции в новогодние каникулы в Волгограде открывается каток.Он может стать местом, которое объединит и подарит сказочное, новогоднее настроение и взрослым, и детям. Поздравляю всех с наступающими праздниками и приглашаю на каток зарядиться бодростью и энергией.
Андрей Еркин, генеральный директор ООО «Парк»:
— Чтобы пройти на каток, достаточно один раз завести бесплатную карту парка в кассе или онлайн. С помощью эквайринга Сбера пополнить её можно в смартфоне или на кассе. После этого можно сразу идти на вход активности, приложить карту к валидатору на турникете и идти кататься.
Каток будет работать до конца февраля 2024 года ежедневно с 10:00 до 22:00 в рамках 4-х сеансов: 10:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00, 20:00- 22:00. На первые два дневных сеанса для всех посетителей цена на входной билет снижена. Переобуться можно на территории катка, рядом с павильонами, здесь же находятся пункт проката и заточки коньков.
Фото ЦПКО
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