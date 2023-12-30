Общество

Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыха

Общество 30.12.2023 11:41
0
30.12.2023 11:41


Сбер приглашает волгоградцев и гостей города в Центральный парк культуры и отдыха покататься на коньках на самом большом городском катке под открытым небом.
Площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров, одновременно на нём могут находиться порядка 400 человек. Ледовая площадка является частью зимних аттракционов, которые организованы в зимнем сезоне на территории парка по адресу ул. Батальонная, 4. 
На катке уже традиционно установлены красочные ограждения, будет оформлена фотозона с новогодней тематикой. Праздничную атмосферу создаёт подборка фоновой музыки. На ледовой площадке будут проводиться тематические мероприятия и анимационные программы.

Наталья Демина,управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Новый год — особенный праздник, когда мы проводим много времени с семьей, друзьями и родными. Уже по доброй традиции в новогодние каникулы в Волгограде открывается каток.Он может стать местом, которое объединит и подарит сказочное, новогоднее настроение и взрослым, и детям. Поздравляю всех с наступающими праздниками и приглашаю на каток зарядиться бодростью и энергией.
Андрей Еркин, генеральный директор ООО «Парк»:
— Чтобы пройти на каток, достаточно один раз завести бесплатную карту парка в кассе или онлайн. С помощью эквайринга Сбера пополнить её можно в смартфоне или на кассе. После этого можно сразу идти на вход активности, приложить карту к валидатору на турникете и идти кататься.
Каток будет работать до конца февраля 2024 года ежедневно с 10:00 до 22:00 в рамках 4-х сеансов: 10:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00, 20:00- 22:00. На первые два дневных сеанса для всех посетителей цена на входной билет снижена. Переобуться можно на территории катка, рядом с павильонами, здесь же находятся пункт проката и заточки коньков.
Фото ЦПКО
Реклама. ПАО «Сбербанк» ИНН 7707083893

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2023 14:37
Общество 30.12.2023 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 13:35
Общество 30.12.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 12:46
Общество 30.12.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 09:15
Общество 30.12.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 08:51
Общество 30.12.2023 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 21:20
Общество 29.12.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 19:49
Общество 29.12.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 19:13
Общество 29.12.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 18:04
Общество 29.12.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 16:59
Общество 29.12.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 16:40
Общество 29.12.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 16:40
Общество 29.12.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 15:35
Общество 29.12.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 14:10
Общество 29.12.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 13:20
Общество 29.12.2023 13:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
Паспортные столы и МРЭО изменили режим работы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:35
Бочаров напомнил подчиненным о круглосуточной работе в праздникиСмотреть фотографии
12:46
Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властейСмотреть фотографии
11:55
Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадалиСмотреть фотографии
11:41
Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыхаСмотреть фотографии
10:43
Директор интерната для слепых детей под Волгоградом попалась на «мертвых душах»Смотреть фотографии
09:15
Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снегеСмотреть фотографии
08:51
Жена депутата Госдумы получила повышение в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
Полицейские спасли заблудившегося в метель жителя Саратовской областиСмотреть фотографии
21:20
«Лучше не пить»: волгоградский врач советует встретить Новый год без алкоголяСмотреть фотографии
20:42
В Волжском нашли вандалов, разгромивших кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
«Ситиматик-Волгоград» требует со школы Слуцкого почти 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде и Волжском после праздников отключат 20 телеканаловСмотреть фотографии
18:51
Махинации с госконтрактами на 80 млн вскрыли в российском регионеСмотреть фотографии
18:38
МВД: водительские права с истекающим сроком продлят на три годаСмотреть фотографии
18:04
«Осталось трое детей»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Михаилом МалеевымСмотреть фотографии
17:44
Подростков из Волгоградской области наградили за экоидеиСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землейСмотреть фотографии
17:00
Губернатору Волгоградской области Бочарову вручили орден в МосквеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские коммунисты 29 декабря почтили память Алевтины АпаринойСмотреть фотографии
16:40
«Пожарные ехали час»: СК проводит проверку после гибели двух человек в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Андрей Бочаров простился на добром слове с депутатами облдумыСмотреть фотографии
15:53
В «Ротор» вернулся бывший футболист клубаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградцев напугали огромные руки из-под земли у входа в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:42
Жителя Волгоградской области судят за украденный выигрыш в лотереюСмотреть фотографии
14:36
В Сети запустили в работу сайт кандидата в президенты Владимира ПутинаСмотреть фотографии
14:10
Волгоград сковали предпраздничные пробкиСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом родителям погибших на СВО сыновей передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде автобус №65 могут заменить на троллейбус №10. Но решения пока нетСмотреть фотографии
12:13
Бочаров вручил госнаграды медикам, строителям, крестьянам и физкультурникамСмотреть фотографии
 