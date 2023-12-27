Общество

В «Царицынской опере» прошла губернаторская елка для одаренных детей

Общество 27.12.2023 12:00
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27.12.2023 12:00


В театре «Царицынская опера» прошел показ премьерного спектакля «Щелкунчик» П.И. Чайковского для одаренных детей. Более 400 школьников и студентов сузов — победители и призеры олимпиад, научно-технических и творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, активисты и волонтеры посмотрели самый новогодний и сказочный спектакль.
В фойе театра ребят ждал сюрприз  театрализованная интермедия, в ходе которой артисты провели творческие конкурсы для ребят.

Победители получили тематические призы – деревянных щелкунчиков и пригласительные на спектакли «Царицынской оперы». Школьники и студенты с нетерпением ждали начала спектакля, фотографировались у новогодней ёлки со своими педагогами и друг с другом. 
Перед началом спектакля всех ребят поприветствовала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. 
Губернаторские елки проходят на лучших театральных площадках нашего города, — сказала Зина Османовна. — «Царицынская опера» откликнулась и предложила ребятам, имеющим достижения в учёбе, спорте и искусстве провести показ замечательной премьеры «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Балет имеет огромный зрительский успех и у вас есть уникальная возможность познакомится с постановкой и погрузиться в мир высокого искусства. Гордимся и радуемся, что в нашем театре показывают лучшие российские шедевры, наследие нашей культуры. От имени руководства региона поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам успехов, реализации всех планов, чтобы ваши мечты сбывались, а в ваших семьях царили счастье, благополучие, радость, мир и добро. 

Председатель региональной общественной организации «Созвездие талантов» Лариса Сучилина пригласила самых активных и талантливых ребят. 
— Очень обрадовались, что наши воспитанники выиграли почетное право быть участником губернаторской елки, — поделилась Лариса Борисовна. — На празднике представлена интересная делегация – активисты из общественного совета по правам ребёнка, с всероссийского конкурса «Большаяперемена», общероссийского общественного-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и т.д. Интересно, что мы собрали 13 ребят и эта магическая цифра прекрасно сочетается с тематикой спектакля «Щелкунчик». 

Одиннадцатиклассники Лиза Долгова, Леонид Семенов, Кристина Рыкалина из «Созвездия талантов» с восторгом отозвались о постановке театра. 
— Волшебная история, а балетные артисты такие легкие и невесомы, они подпрыгивают так, будто ничего не весят поделилась эмоциями Лиза. 
Арина Чайкина педагог-организатор Волгоградского техникума водного транспорта им. Адмирала флота Н.Д. Сергеева пригласила в театр 10 отличников учебы. Большая часть мальчишек была в театре впервые.
— Атмосфера волшебная, сразу вспоминаешь, что совсем скоро новый год, — сообщила Арина. — Для ребят важно всесторонне развиваться, приобщаться к искусству и культуре. 
Будущий моторист водного транспорта первокурсник Артём Курочкин рассказал, что попал в настоящую сказку. А сидящий неподалеку второкурсник строительного техникума Руслан Ефремов отметил яркую игру волшебника Дроссельмейера и неожиданные режиссерские решения. Девятиклассницы Вероника Елиссеева (гимназия №11) и Нарине Тадевосян (школа № 85) сказали, что исполнилась их мечта и они, наконец, побывали на замечательном балете «Щелкунчик» в театре «Царицынская опера». 
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412

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