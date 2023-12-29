Знаковые премьеры и яркие события 2023 года в «Царицынской опере»





Темп работы, который театр «Царицынская опера» взял в XX-ом юбилейном сезоне, соединил в едином калейдоскопе многочисленные события и яркие эмоции. На этот творческий период ещё запланированы яркие премьеры, фестивали, бенефисы, необычные коллаборации, творческие встречи со зрителями. О ярких событиях и знаковых мероприятиях уходящего 2023 года рассказал директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев.





С начала 2023 года было много интересных проектов, премьерных постановок. Среди них «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» Г.Доницетти в постановке Михаила Косилкина, иммерсивный спектакль «Вертер» Ж. Массне в постановке Натальи Филипповой, авторские проекты «Рок-ностальгия», «Музыка стихий». Юбилейный театральный сезон открылся премьерой балетной постановки «Линии жизни».





В самом начале творческого периода значительно укрепился кадровый состав театра – пополнился состав хора, оркестра, в балетную и оперную труппу вошли опытные и талантливые артисты. Среди них замечательная балетная пара: мастер сцены Кристина Кочетова и солист балета, заслуженный артист России Алексей Михеев. И это показатель того, что театр развивается, растет, становится известным в России и интересным для артистов и музыкантов.

В ноябре в театре «Царицынская опера» с огромным успехом прошёл концерт Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова. Для волгоградских зрителей прозвучала программа марафона «Мой Рахманинов», приуроченного к 150-летию со дня рождения великого композитора. Место за дирижерским пультом в тот вечер занял Дмитрий Юровский, российский и немецкий дирижёр, представитель известной музыкальной династии, солист Валентин Малинин – звезда нового поколения пианистов. Проект проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор марафона – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

XX-ый юбилейный сезон начался знаковыми премьерами. Среди них постановка повести А. Экзюпери «Маленький принц», которую зрители взрослые и маленькие зрители встретили с особым восторгом. Музыка, написанная специально для спектакля современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым, делает этот проект уникальным.





Мультижанровая постановка, представляющая собой синтез оркестровой музыки, балетного искусства и слова, поставлена на грант губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Грандиозной и главной премьерой сезона стал балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, билеты на постановку были распроданы еще в ноябре. Ещё бы: волшебная сказка, которую знают все без исключения. Спектакль получился!





– Большую благодарность хочется сказать всем нашим артистам, службам и, конечно же, постановщикам – режиссеру, замечательному балетмейстеру, народному артисту РФ Юрию Клевцову, ассистенту режиссёра педагогу-репетитору Натальей Кулешовой. Потрясающему мастеру, художнику, сценографу, академику Российской академии художеств Дмитрию Чербаджи за воплощение сказочных образов и фантазий в реальных декорациях и костюмах. Это был потрясающий опыт сотворчества! Хочу поблагодарить также наших юных артистов, учащихся студии балетного искусства при театре, которые блестяще справились с поставленными перед ними задачами под неусыпным контролем педагогов, – отметил директор театра Сергей Гринев.





Напомним, что балетная студия открылась в «Царицынской опере» при поддержке благотворительного фонда Илзе Лиепа по итогам проведенного в июне в театре мероприятия. Грандиозное событие было посвящено 85-летию со дня рождения великого танцовщика ХХ века Мариса Лиепы, представила его дочь – народная артистка России, лауреат Государственной премии, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.

12 декабря в столице нашей страны на международной выставке-форуме «Россия» состоялась презентация Волгоградской области. На этом знаковых мероприятии с блеском выступили наши замечательные солисты, которые в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень театра. А открывали торжественное мероприятие воспитанники Волгоградского детско-юношеского симфонического оркестра. В апреле 2023 года в Колонном зале коллектив юных музыкантов, солистов театра и хора с большим успехом исполнил программу для концерта «Сталинград. Наследники героев», посвящённого 80-летию Победы в Сталинградской битве. «Царицынская опера» прилагает огромные усилия для развития уникального коллектива, готовит талантливую смену для музыкальных сообществ региона и страны.

В 2023 году театр принимал гостей. В апреле в «Царицынской опере» завершились гастроли Дагестанского театра оперы и балета со спектаклями «Кентервильское привидение» В. Плешака, балет «Золушка» С. Прокофьева, «Асият» М. Кажлаева. Поездка состоялась благодаря межрегиональному направлению федерального проекта «Большие гастроли». В сентябре к нам приезжали артисты Саратовского академического театра оперы и балета, на сцене «Царицынской оперы» показали балет «Доктор Айболит» И. Морозова, балет «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова. В ноябре в театре с огромным успехом прошёл концерт Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова. Для волгоградских зрителей прозвучала программа марафона «Мой Рахманинов», приуроченного к 150-летию со дня рождения великого композитора.

– Позади много знаковых событий, все не перечислишь. Главное, что XX-ый юбилейный сезон продолжается, – отметил директор театра Сергей Гринев. – А это значит, что у нас впереди много ярких проектов, которые будут проходить на малой и большой сценах. Будем развивать коллаборацию с лучшими театральными вузами страны, приглашать интересных режиссёров, артистов, музыкантов. Так, достигнута договоренность с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), преподаватели студенты которого примут участие в новой постановке «Каменный гость» А. Даргомыжского, «Алеко» С. Рахманинова. Все больше достойнейших профессионалов театрального мира готовы поделиться опытом и творчеством с нами. Завершить юбилейный сезон мы планируем громкой премьерой оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

Под занавес года две прекрасные представительницы коллектива театра стали стипендиатами губернатора Волгоградской области — главный хормейстер Ольга Руденко и артист оркестра Мария Столярова. А три работника театра стали Лауреатами Государственной премии Волгоградской области: солисты оперы — Виталий Ревякин и Наталья Филиппова, ассистент режиссера Татьяна Ниценко. В номинации «Театральное искусство» государственная премия Волгоградской области 2-й степени присуждена авторскому коллективу театра «Царицынская опера» за оперу Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Михаила Панджавидзе.

Сейчас в театре проходит новогодний марафон спектаклей для детей и взрослых. Традиционно 31 декабря зрители «Царицынской оперы» приходят в театр, чтобы зарядится праздничным настроением. Это огромный труд и огромное счастье, поскольку для творческого человека счастье в труде!

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412