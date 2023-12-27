Экономика

Команда «Красного Октября» завоевала «серебро» в открытом турнире по волейболу

Экономика 27.12.2023 08:24
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27.12.2023 08:24


В минувшую субботу на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» состоялся открытый новогодний турнир по волейболу, который ежегодно проводит Волжский трубный завод (ВТЗ). Участниками турнира стали команды промышленных предприятий, профильных вузов и служб региона. По итогам соревнований команда «Красного Октября» заняла второе место.
В ходе турнира «Красный Октябрь» одержал победу в играх с командами электросталеплавильного цеха ВТЗ, Волжским политехническим техникумом (ВПТ) и комитетом финансов Волгоградской области. За победу в финале «Красный Октябрь» боролся с командой заводоуправления ВТЗ. По итогам встречи волгоградские металлурги уступили «золото» волжским трубникам.
Все участники новогоднего турнира по волейболу награждены ценными призами. Победители и призеры получили кубки и медали, а участники – грамоты. Игрок «Красного Октября» специалист ПРБ ОКЦ Дарья Курбатова также отмечена званием «Лучший пасующий турнира».
Развитие корпоративных видов спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики на «Красном Октябре». Руководство предприятия большое внимание уделяет поддержке здорового образа жизни среди заводчан, организуя различные спортивные мероприятия.
Так, в канун Дня металлурга среди команд структурных подразделений предприятия проходит ежегодный турнир по мини-футболу, который имеет большую популярность у краснооктябрьцев. Вместе с этим работники «Красного Октября» – участники таких спортивных мероприятий, как марафоны и забеги, фестивали ГТО, спартакиад и других.
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