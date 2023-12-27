Сильнейшие спортсмены боролись за миллион от Садов Придонья

Общество 27.12.2023 10:24
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27.12.2023 10:24
Второй год в Волгограде проходят турниры по дзюдо при поддержке компании «Сады Придонья». В прошлом году компания выступала спонсором детского регионального турнира, в этот раз масштаб мероприятия вырос до Всероссийского уровня. Популяризируя данный вид спорта, в компании надеются привлечь к занятиям по дзюдо как можно больше молодежи, а также финансово поддержать спортсменов. Призовой фонд в 2023 году составил 1 млн рублей.
– Для нас большая честь вместе с нашими друзьями из Федерации дзюдо России организовывать турниры, которые дают возможность показать спортсменам и тренерам результаты своей большой работы, – сказал в приветственном слове президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. – Дзюдо это не просто спорт. Это в большей степени искусство, философия, жизненный путь. Путь постоянного самосовершенствования, преодоления себя. И очень важно правильно его пройти.
Турнир собрал команды из различных клубов и городов, что сделало его по-настоящему масштабным событием. Зрители могли наблюдать за яркими моментами поединков, каждый из которых был наполнен духом борьбы и стремления к победе.
Первое место и уникальный кубок Садов Придонья завоевала команда Грозненского «Ахмата», показавшей высокий уровень подготовки. «Серебро» взяли ребята из «Турбостроителя» г. Санкт-Петербург, а бронзу получили сразу две команды – дзюдоисты из «Придоние Топ-Тим», и столичного «Сорбиса».
По словам президента Федерации дзюдо Волгоградской области Петра Самохина, этот турнир год от года будет привлекать все больше людей к миру Дзюдо и вырастет до международного уровня.
Надо отметить, что организаторы продумали каждую деталь, чтобы создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Все участники и зрители получили массу положительных эмоций, а также вкусные соки.
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