К 125-летию металлургического завода «Красный Октябрь» выпущен почтовый конверт





В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвященный юбилею стальной истории завода. Общий тираж составил 500 тыс. экземпляров.

На конверте изображены здание заводоуправления и обновленный заводской сквер – место притяжения жителей и гостей города-героя Волгограда. На передний план помещен фонтан с логотипом предприятия – сталеразливочным ковшом, который символизирует трудовой подвиг металлургов.

На конверте есть знак почтовой оплаты – литера А: для отправки в нём письма или открытки весом до 20 граммов по России дополнительные марки не нужны. Девять тыс. экземпляров из общего тиража конвертов поступили в почтовые отделения Волгоградской области.

Напомним, старт праздничным мероприятия к 125-летию был дан на большом концерте в июле на День металлурга. Специально к юбилею предприятия волгоградский художник Станислав Азаров создал серию картин, на которых запечатлел яркие образы завода, включая современные цеха и здания, уже ставшие историей. Этому событию также посвящены различные конференции, выставки, соцпроекты, конкурсы, проходящие в течение года.

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