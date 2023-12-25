Наверняка каждому знакома ситуация, когда машину скорой помощи можно ждать часами. Зачастую подобное происходит в периоды «пиковых» нагрузок на службу «03». Еще остаются в памяти времена разгула эпидемии ковида с вереницами из скорых перед стационарами. Также никто не отменял и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, когда в поликлиниках просто не протолкнуться.

Есть ли выход из ситуации и чем тут может помочь частная СМП?который сам когда-то начинал с бригады интенсивной терапии и не раз проходил весь путь вместе с пациентами от дома до стационара, развеивает мифы о платной медицине и рассказывает, почему волгоградцы все чаще выбирают именно частную скорую помощь.

По словам врача, когда встает вопрос об экстренной помощи, жители Волгоградской области предпочитают доверять свое здоровье частным бригадам медиков. Экипажи работают по Волгограду и Волжскому.

— Почему частная организация? Потому что оперативно, качественно и с человеческим участием. С вас никто не возьмет денег — обслуживание по территориальной программе ОМС гарантирует бесплатное оказание этого вида помощи. Нет хамства, бюрократии, формализма. Мы не просто перевозчики до больницы. Каждому пациенту проведут необходимую диагностику: как минимум снимут кардиограмму, определят уровень сахара. А дальше окажут помощь по всем предусмотренным стандартам, дадут необходимые рекомендации, — рассказывает главврач.

Сергей Криковцев отмечает, что по действующему нормативу, на экстренные вызовы бригада СМП должна приезжать в течение 20 минут после приема вызова. При этом нагрузка на экстренные службы на сегодня увеличилась минимум в два раза, превысив 2000 звонков в сутки, при обычных около 1000.

— В связи с эпидобстановкой, которая сейчас возникла, нагрузка на медучреждения Волгоградской области резко увеличилась. И получается, что пациенты вынуждены иногда по нескольку часов ожидать кареты скорой. Поэтому на помощь государству пришли мы — частный бизнес.

Поймите, мы сами все вышли из государственных клиник, поэтому знаем, о чем говорим и видим пути, если ни решения, то минимизации проблемы. В рамках соглашения о взаимодействии с государственной СМП, часть вызовов, которые поступают в единую диспетчерскую по номеру «03» передают в «Неотложку».

У нас по городу каждые сутки заступает 10 машин, от государственной скорой медицинской помощи 70. То есть мы можем закрывать многие сложные участки. Приезжаем максимально оперативно не только в центральную часть Волгограда, но и в отдаленные южные районы, где у нас постоянно дежурят бригады. Наша организация имеет лицензии, как на оказание скорой медицинской помощи, так и по реанимации, — объясняет специалист.

Многие читатели справедливо спросят: «А зачем частной конторе заниматься, по сути, благотворительностью, выезжая по вызовам, и не требуя за это оплаты?».

— Согласно федеральному законодательству, экстренная помощь оказывается безотлагательно и бесплатно для населения, и мы, как участники территориальной программы ОМС, просто обязаны принимать такие вызовы. Для частной СМП предусмотрен механизм компенсации со стороны медицинских страховых компаний. То есть для пациентов такие вызовы совершенно бесплатны, никто никогда не навяжет никаких дополнительных услуг, — говорит Сергей Криковцев. — При этом вопрос о возмещении наших дополнительных расходов пока не решен, но, тем не менее, мы идем навстречу пациентам. Скажем так, это вклад нашего частного бизнеса в общее дело.

Как уточняет Сергей Криковцев, частная скорая приезжает на точно такие же вызовы, как и врачи из государственной службы.

— У пациента может быть, как внезапное острое состояние, так и обострение хронического заболевания, которое несет угрозу жизни. Всегда есть приоритетность вызовов. Взрослый это или ребенок, тяжесть состояния — все это оказывает влияние на то, к кому быстрее приедет экипаж. Бывает и такое, что бригаде по пути на адрес встречается ДТП, и они обязаны оказать помощь и там. Буквально на прошлой неделе наша помощь потребовалась на месте ДТП с участием мусоровоза и легковой машины. Оказавшись рядом, бригада «Неотложки» оказала содействие коллегам государственной СМП, взяв на себя реанимацию тяжело пострадавшей женщины.

Пациенты, которые выбирают частную скорую, всегда будут оповещены, через сколько к ним приедет машина, даже если все медики пока заняты.

— Мы готовы обеспечивать установленный стандарт в 20 минут. Максимальное ожидание при условии загрузки всех карет не превышает получаса-часа.

Еще одним плюсом частной СМП можно назвать наличие современного медицинского оборудования и специалистов с многолетним стажем, которые точно знают, что делать в той или иной критической ситуации.

— 10 наших бригад полностью укомплектованы. В наличии, ко всему прочему, переносной аппарат УЗИ, который существенно облегчает диагностику и помогает с дальнейшей логистикой пациента. Допустим, человек жалуется на боль в пояснице. Это может быть, как заболевание позвоночника, так и образование камней в почках. Обследуем на месте, смотрим, куда дальше ехать. Не в каждой больнице есть урология, — рассказывает главврач «Неотложки». — Наличие такого аппарата в машине скорой помощи помогает посмотреть уровень жидкости в легких, увидеть камни в желчном пузыре, провести полноценную катетеризацию вен. Когда необходимо произвести интубацию — в наличии видеоэндоскоп, при помощи которого можно визуализировать дыхательные пути и поставить трубку. Есть и нагрудные кардиостимуляторы для корректировки сердечного ритма.

Наши врачи постоянно повышают свою квалификацию, проходят ежемесячное тестирование, а стаж у многих превышает 10 лет. Были случаи, а такое навсегда остается в памяти, когда наши врачи, приехав на вызов, в буквальном смысле доставали с того света пациентов, у которых останавливалось сердце. Это дорогого стоит.

Мы не боги, не все в наших руках, но все, что нужно сделать по реанимационным стандартам — наши специалисты выполнят до конца.

Сергей Криковцев считает, что нужно обязательно разбивать многие стереотипы о частных врачах, которые люди зачастую принимают за чистую монету.

— Естественно, что всегда есть исключения, и в любом деле и коллективе присутствуют те, кто подводят всех. Но не нужно никогда обобщать. Часто я слышу такие истории, что, например, за спуск больного дежурная бригада требовала деньги или водители отказывались помогать в транспортировке больных. И это ложится пятном на всех. В частной скорой таких вещей нет. Подобное строго пресекается, да и уровень другой.

Частная СМП лишнего не попросит. Сарафанное радио может существенно подпортить репутацию, да и мы дорожим каждым нашим пациентом. Уже есть те волгоградцы, которые выбирают только нас. Часто просят, чтобы приехал определенный врач. Это же тоже своего рода диалог, доверие. Хорошего специалиста в современном мире найти не так просто.

Еще один миф, мол, частные врачи всегда только смотрят в кошелек пациента и готовы «нарисовать» любой диагноз. Это все пережитки прошлого.

Я вам так скажу, сейчас другая проблема (улыбается). Сейчас назначения самых квалифицированных врачей подвергают сомнению из-за статей в Интернете. Много всяких блогеров появилось, которые пытаются лечить людей в прямом и переносном смысле.

Частная скорая помощь в Волгограде принимает вызовы в круглосуточном режиме по телефонам 39-03-03 и 39-00-03. Подробно ознакомиться с послужным списком врачей и услугами можно на официальном сайте.

— Также по телефону можно получить консультацию по услугам «Неотложки». Мы окажем экстренную помощь любому человеку. Без полиса, без документа, без гражданства. Сделаем все, что положено. И все бесплатно. Да, такое бывает. Мне многие друзья и знакомые говорят, что, конечно, лучше лишний раз в скорую помощь не обращаться (смеется), но, если обращаться, то только к вам, — отмечает главврач «Неотложки».