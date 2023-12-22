Минсельхоз России наградил поставщиков удобрений

Экономика 22.12.2023 08:04
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22.12.2023 08:04
Благодарностью Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса награжден трудовой коллектив компании «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»). Основанная более четверти века назад, сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» сегодня объединяет 11 региональных компаний и является лидером по суммарным поставкам всех видов этого ценного ресурса российским аграриям.
Генеральный директор Андрей Вовк удостоен высокого звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России. Награду вручил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Удобрения в растениеводстве называют фундаментальным фактором урожая. Волгоградские аграрии это хорошо знают и последовательно развивают их применение, не только в количестве, но и в качестве. От этого зависит сохранение и повышение плодородия почв – задача, поставленная губернатором области Андреем Бочаровым.
По информации облкомсельхоза, за последние 9 лет объем применения минеральных удобрений в регионе вырос в 3,5 раза. Растут и урожаи: второй год подряд область получает рекордные и высокие результаты в сборе зерна. Комитет сельского хозяйства отмечает, что в регионе выстроено эффективное сотрудничество с ведущими производителями и поставщиками удобрений. Клиентская база «ФосАгро-Регион» постоянно растет, компания развивает логистику, чтобы производственные ресурсы были доступнее сельхозпроизводителям.
С 2021 года в Михайловке работает новый центр дистрибуции «ФосАгро-Регион», который обеспечивает прямые поставки минеральных удобрений ФосАгро сельхозпроизводителям всех районов области. Спланировать покупку и получить консультацию от экспертов агрономической службы компании растениеводы могут также в региональном офисе компании, который работает в Волгограде.
Ассортимент удобрений постоянно расширяется, в нём представлено свыше 50 марок удобрений ФосАгро, включая комплексные удобрения с микроэлементами, перспективное в условиях Волгоградской области жидкое комплексное удобрение и новую марку водорастворимого аммофоса.
В этом году «ФосАгро-Регион» объявила о выходе на рынок семян. Теперь в центрах дистрибуции компании аграрии смогут приобрести, помимо удобрений и средств защиты растений от партнёров сети, семена российской селекции. А новые сервисы «ФосАгро-Регион» помогут получить максимум эффективности от минеральных удобрений: эксперты компании проводят агрохимическое обследование почв, на основе которого разрабатывают системы минерального питания. Комплексный подход, с учетом сортовых особенностей культур и технологии выращивания в целом, с поправкой на местные почвенно-климатические условия поможет аграриям добиваться стабильно высоких урожаев с хорошей рентабельностью.
– Волгоградские аграрии большое внимание уделяют вопросам повышения плодородия почв, с опорой на научные достижения, работают над технической модернизацией, это дает результаты, которыми гордится весь регион. Поддержка и сотрудничество играют важную роль в этом процессе, и мы развиваем работу, чтобы оперативно обеспечивать сельхозпредприятия всеми необходимыми ресурсами, – отметил директор регионального офиса «ФосАгро-Регион» Александр Кочкин.
Для разработки и апробации систем минерального питания компания сотрудничает с научными учреждениями региона. В этом году совместные опыты «ФосАгро-Регион» и Волгоградского ГАУ на луке и томате вошли в Топ-10 самых результативных опытов в стране, проведенных агрономической службой сети. Оптимизация минерального питания на этих культурах помогла получить урожайность вдвое выше средней по области за пять лет.
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