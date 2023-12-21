Tele2 поможет порадовать близких к Новому году

Телеком 21.12.2023 18:14
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21.12.2023 18:14
Оператор запускает новогоднюю акцию в салонах. Посетители фирменной розницы компании могут воспользоваться выгодными предложениями оператора и приобрести полезные подарки, а также упаковать презенты и подготовить их к вручению родным и близким.
Tele2 помогает жителям Волгоградской области готовиться к зимним праздникам и создавать хорошее настроение. В преддверии Нового года оператор подготовил несколько выгодных предложений для посетителей фирменных салонов связи. Так, волгоградцы могут подключить премиальный тариф Black, включающий доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv, безлимитный трафик на YouTube, Telegram и WhatsApp, обслуживание на выделенной линии и опции международного роуминга без доплат, со скидкой 50%. Также оператор предлагает клиентам добавить к любому тарифу Tele2 высокоскоростной домашний интернет и пользоваться им бесплатно в течение трех месяцев.
Кроме того, компания расширила ассортимент устройств в фирменных салонах связи и теперь предоставляет посетителям возможность купить смартфон за полцены. Для этого клиенту нужно приобрести комплект «Комбо», состоящий из самого гаджета, страховки, SIM-карты с оплаченными услугами связи на три месяца и мультиподписки MiXX со 100%-й скидкой на тот же период.
С 22 по 30 декабря в салонах связи компании также можно будет упаковать подарки родным и близким. Помогать с декорированием будут профильные специалисты. Оформить презенты смогут клиенты и других операторов связи при совершении покупки в фирменной рознице компании.
Окунуться в атмосферу праздника можно в салонах связи Tele2 по адресам:
• г. Волгоград, ул. им Землячки, 110 – 22 декабря и 23 декабря;
• г. Волгоград, пр. Университетский, 107 – 29 декабря и 30 декабря.
Фото Tele2
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