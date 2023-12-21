



Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прошла накануне Дня энергетика в ДК «Царицын» в Волгограде.









За минувшие пять лет в организации прошло немало событий: введены новые объекты, менялся состав производственных подразделений.









Как рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин, в процессе реорганизаций проведена эффективная работа по сохранению кадрового потенциала с соблюдением требованиям действующего законодательства.









- Права работников, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными актами Компании и Коллективным договором безоговорочно соблюдались, - отметила в своем докладе председатель первичной профсоюзной организации Светлана Захарова.

При непосредственном участии Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и Руководства ПАО «ЛУКОЙЛ», учитывая сложившуюся ситуацию с кадровым обеспечением подразделений Общества, принято решение об увеличении заработной платы работникам ключевых профессий, обеспечивающих непрерывную, стабильную и эффективную деятельность Общества.

Совместно с профсоюзным комитетом проводится работа по поддержке неработающих пенсионеров, участников ВОВ, мобилизованных работников (участников СВО) их родственников, адресная помощь и выплата материальной помощи.

Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев считает, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - одна из крупнейших организаций компании с принципиальным профсоюзным лидером.









- Прежде всего - поздравляю всех сотрудников компании с Днем энергетика. Это был не просто сложный год, а целая пятилетка с потрясениями, связанными с реорганизацией. Мы постарались все вопросы решить конструктивно. И то понимание, которое сложилось в компании, дает нам всем уверенность в завтрашнем дне, - отметил Георгий Кирадиев.









Председателем первичной профсоюзной организации вновь переизбрана Светлана Захарова. Ну, и конечно, за активную и плодотворную работу в Профсоюзе и в связи с Днём Энергетика Благодарственными письмами Международной ассоциации профсоюзных организаций публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» были награждены лучшие - Клевцов Сергей Николаевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго», Кубанцев Михаил Петрович – управляющий ООО «Волжские тепловые сети», Менжунова Валентина Владимировна – оператор товарный участка №4,5 цеха №3 сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», профгрупорг и Трусевич Сергей Николаевич – мастер участка №1 цеха №3 сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», профгрупорг.

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