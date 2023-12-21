Экономика 21.12.2023 16:14
0
21.12.2023 16:14
Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» прошла накануне Дня энергетика в ДК «Царицын» в Волгограде.
За минувшие пять лет в организации прошло немало событий: введены новые объекты, менялся состав производственных подразделений.
Как рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин, в процессе реорганизаций проведена эффективная работа по сохранению кадрового потенциала с соблюдением требованиям действующего законодательства.
- Права работников, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными актами Компании и Коллективным договором безоговорочно соблюдались, - отметила в своем докладе председатель первичной профсоюзной организации Светлана Захарова.
При непосредственном участии Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и Руководства ПАО «ЛУКОЙЛ», учитывая сложившуюся ситуацию с кадровым обеспечением подразделений Общества, принято решение об увеличении заработной платы работникам ключевых профессий, обеспечивающих непрерывную, стабильную и эффективную деятельность Общества.
Совместно с профсоюзным комитетом проводится работа по поддержке неработающих пенсионеров, участников ВОВ, мобилизованных работников (участников СВО) их родственников, адресная помощь и выплата материальной помощи.
Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев считает, что ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - одна из крупнейших организаций компании с принципиальным профсоюзным лидером.
- Прежде всего - поздравляю всех сотрудников компании с Днем энергетика. Это был не просто сложный год, а целая пятилетка с потрясениями, связанными с реорганизацией. Мы постарались все вопросы решить конструктивно. И то понимание, которое сложилось в компании, дает нам всем уверенность в завтрашнем дне, - отметил Георгий Кирадиев.
Председателем первичной профсоюзной организации вновь переизбрана Светлана Захарова. Ну, и конечно, за активную и плодотворную работу в Профсоюзе и в связи с Днём Энергетика Благодарственными письмами Международной ассоциации профсоюзных организаций публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» были награждены лучшие - Клевцов Сергей Николаевич – первый заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго», Кубанцев Михаил Петрович – управляющий ООО «Волжские тепловые сети», Менжунова Валентина Владимировна – оператор товарный участка №4,5 цеха №3 сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», профгрупорг и Трусевич Сергей Николаевич – мастер участка №1 цеха №3 сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», профгрупорг.
Реклама. ООО«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ИНН 3435098928
Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте21.12.2023 12:50
Экономика 21.12.2023 12:50
«Открытие Авто»: в ноябре на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено 330 млрд рублей21.12.2023 12:17
Экономика 21.12.2023 12:17
Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифр21.12.2023 10:30
Экономика 21.12.2023 10:30
Год рождения 1957: Волгоградский НПЗ отмечает очередную годовщину21.12.2023 09:00
Экономика 21.12.2023 09:00
Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройки21.12.2023 08:45
Экономика 21.12.2023 08:45
Цены на бензин и дизтопливо снова взлетели в Волгоградской области21.12.2023 08:30
Экономика 21.12.2023 08:30
Волгоградские электрички подорожают с 1 января 2024 года20.12.2023 16:48
Экономика 20.12.2023 16:48
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»20.12.2023 12:02
Экономика 20.12.2023 12:02
«Рабочих давай!»: дефицит кадров в Волгоградской области за год вырос на 45%19.12.2023 15:20
Экономика 19.12.2023 15:20
«Открытие Авто»: в России вновь растёт доля седанов19.12.2023 12:21
Экономика 19.12.2023 12:21
«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» с выгодой до 25% при страховании жилья19.12.2023 11:46
Экономика 19.12.2023 11:46
ПСБ рассказал, как экономить и зарабатывать с помощью современных банковских продуктов19.12.2023 09:48
Экономика 19.12.2023 09:48
Комбинат питания «Виво Маркет» планирует значительно увеличить объем продукции в 2024 году18.12.2023 16:40
Экономика 18.12.2023 16:40
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-5 кредитных карт18.12.2023 15:11
Экономика 18.12.2023 15:11
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал по каско автопарк регионального предприятия на 184 млн рублей18.12.2023 11:30
Экономика 18.12.2023 11:30