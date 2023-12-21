Экономика

Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте

Экономика 21.12.2023 12:50
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21.12.2023 12:50


Оформить месячный полис страхования жилья и гражданской ответственности от компании «Росгосстрах» могут теперь российские собственники недвижимости при оплате коммунальных услуг в отделениях Почты России. Продажи полисов страхования на 1 месяц доступны в 82 регионах страны. 
В покрытие полисов страхования имущества входят риски пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, воздействия жидкости, противоправных действий третьих лиц, внешнего воздействия — в том числе ставшего актуальным в последние месяцы падения летательных аппаратов, твердых тел, наезда транспортных средств. Договором защищены конструктивные элементы объекта недвижимости, внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также гражданская ответственность собственника на случай причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. 
Стоимость месячного полиса составляет всего 60 рублей. Договор страхования начинает действовать с 1 числа месяца, следующего за тем, в который была произведена оплата страховой премии. Подтверждением согласия на заключение договора является факт оплаты страховой премии. Чек необходимо сохранить, так как он может понадобиться при наступлении страхового события.
- Наша компания является одним из лидеров в страховании жилья и домашнего имущества россиян — накопленный за более чем век работы опыт позволяет предложить клиентам как наиболее актуальные для собственников жилья риски, так и удобные механизмы заключения договора, — говорит директор Департамента по работе с партнерами ПАО СК «Росгосстрах» Евгений Гунаев. — Договоры страхования с помесячной оплатой совершенно необременительны по цене и выгодны тем, что их можно заключить, например, на время отпуска или пребывания на даче. Оплатить полис можно во время традиционного визита на Почту России для оплаты коммунальных платежей — то есть, в привычной и комфортной обстановке.
Заявить о страховом случае клиент может как через Единый контакт-центр «Росгосстраха», так и с помощью специальной формы на официальном сайте компании. Действующие в компании механизмы и регламенты урегулирования убытков позволяют обеспечить оперативную выплату страхового возмещения — хотя правила отводят на это 30 дней, по факту выплата поступает в большинстве случаев в течение 5-7 рабочих дней после предоставления клиентом необходимых документов. 
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах» ИНН 7707067683

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