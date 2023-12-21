Экономика

Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифр

Экономика 21.12.2023 10:30
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21.12.2023 10:30


По традиции в энергетике подводят итоги года чуть раньше остальных – в канун профессионального праздника, Дня энергетика – 22 декабря.  Согласно астрономическим выкладкам – это пик холодного времени года, после которого световой день идет на прибавку. «Осенне-зимний период», как именуют его специалисты, становится для всей энергосистемы периодом пиковых нагрузок и рекордных объемов потребления – временем испытаний на прочность.  
Для сбытовиков в силу специфики их работы, итоги выглядят иначе, чем противостояние природной стихии. И поскольку применительно к ним речь идет о финансовых вопросах обеспечения энергоснабжения, то  резюме года в «Волгоградэнергосбыте» нагляднее всего выглядит в виде цифр. В компании выделили пять позиций, кратко обозначающие выполнение основных задач гарантирующего поставщика электроэнергии  региона. Итак, с какими итогами подошли энергетики к концу года? 
1. На 100 процентов компанией обеспечено  выполнение своих обязательств перед партнерами оптового рынка и сетевыми компаниями. Гарантирующий поставщик продолжает полностью исполнять подписанные соглашения о реструктуризации задолженности со всеми крупными кредиторами, а также производить оплату текущих платежей. Это означает, что и оптовый рынок электроэнергии, и сетевые компании полностью, без задержек, получают оплату за поставляемый энергоресурс и услуги по его транспортировке до конечного потребителя. А значит, устойчивость и надежность электроснабжения в регионе  в полной мере обеспечена. 
2. Более 194 тысяч уведомлений на ограничение режима потребления получили потребители-физические лица за неуплату более 1 млрд. 274,4 миллионов рублей. Благодаря активной работе по сбору просроченной задолженности должников-физических лиц, в том числе и прошлых лет, мерам по предупреждению ее образования, к концу 2023 года компания подошла к уровню реализации потребленной электроэнергии по данной категории потребителей 100,7 процента от начисленного.  
3. В целом по всем категориям потребителей сумма просроченной дебиторской задолженности снижена на 452,5 млн. руб, а уровень реализации превысил 100,8 процента. Собирать средств  больше, чем выставлено текущих счетов, сбытовикам как раз позволяет активная работа по взысканию долгов прошлых лет и по контролю за образованием новых, в том числе и среди таких проблемных дебиторов, как предприятия ЖКХ и управляющие компании.
4. 420 миллионов рублей – такова прогнозируемая по итогам года общая сумма задолженности, взысканная сотрудниками службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» во взаимодействии со службой судебных приставов. Тем неплательщикам, у которых получилось ускользнуть от выплаты долгов по суду в силу отсутствия имущества и других активов, расслабляться не стоит. Отговорка «что с меня взять» больше не проходит. 
В компании активно практикуется повторное направление исполнительных листов на взыскание, как только будет установлено улучшение материального положения злостного неплательщика. Ведется активная работа с задолженностью прошлых лет, поэтому во избежание непредвиденных проблем, в том числе и в канун праздничных дней, связанных с наложением арестов на имущество, не откладывайте оплату накопленной и не погашенной задолженности на потом.
5. Растет доверие потребителей к цифровым сервисам  «Волгоградэнергосбыта». Более 300 тысяч активных лицевых счетов зарегистрированы сегодня в личном кабинете физического лица на сайте компании energosale34.ru, что составляет без малого треть всех граждан-потребителей коммунальной услуги электроснабжения, обслуживаемых компанией. 
Стоит отметить, что к имеющимся способам удаленного обслуживания в прошлом году добавлена возможность полностью дистанционно, без утомительных визитов в офис, заключать договор для клиентов, обладающих электронной подписью. В личном кабинете юридического лица также реализована возможность обмена электронными документами с использованием простой электронной подписи для физических лиц, ведущих коммерческую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя.
В новый энергетический год ПАО «Волгоградэнергосбыт» идет с хорошим заделом стабильной работы и с планами по дальнейшему обеспечению качественного и надежного функционирования энергосистемы региона.
Реклама. ПАО «Волгоградэнергосбыт» ИНН 3445071523

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