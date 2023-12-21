Год рождения 1957: Волгоградский НПЗ отмечает очередную годовщину

Экономика 21.12.2023 09:00
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21.12.2023 09:00
Сегодня сотрудники ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка отмечают День рождения Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.
История современного бензина началась в 19 веке, а история волгоградского – 21 декабря 1957 года. Именно тогда на Волгоградском НПЗ был получен первый Сталинградский бензин. Год подходит к концу, а значит - время подвести итоги.
2023 год принес заводчанам немало побед и достижений. И первым достижением 2023 года была рекордная тонна нефти. В феврале предприятие переработало 400-миллионую тонну нефти.
Была отмечена и продукция НПЗ. Основа бурового раствора марки ОБР-3А, разработанная специалистами завода, стала лауреатом конкурса «100 Лучших товаров России».
Высоких наград были удостоены сотрудники Волгоградского нефтеперерабатывающего. Главный технолог ВНПЗ Александр Журавлев стал победителем конкурса «Лидер качества».
А в ноябре Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил нефтепереработчикам государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечен начальник КУ приема нефти и отгрузки газов Сергей Краев, звания «Заслуженный энергетик РФ» удостоен главный энергетик предприятия Сергей Агеев.
Успешным 2023 год стал и благодаря активному развитию цифровых технологий на производстве.
Более 100 сотрудников прошли обучение и овладели новыми навыками с помощью современных VR-тренажёров.Внедрены еще несколько проектов по цифровизации производства – система «Мобильный обходчик», которая позволяет передавать информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени и система интеллектуального видеонаблюдения, основанная на нейросетевых технологиях. Начата реализация проекта «Электронная смена», который объединит сразу несколько инструментов в единую экосистему.
Волгоградские нефтепереработчики не только подводят итоги уходящего года, но и строят планы на будущее. Главное в этих планах – продолжение модернизации и цифровизации производства, без чего невозможно движение вперед. Но опора предприятия – это прежде всего люди, трудовой коллектив, маленькие победы которого и делают большие достижения.
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