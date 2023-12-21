Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройки

Экономика 21.12.2023 08:45
0
21.12.2023 08:45
Банк Уралсиб запустил сервис оформления электронных закладных при ипотечном кредитовании квартиры в новостройке.
Новый сервис позволяет оформить и зарегистрировать электронную закладную онлайн всего за несколько минут. Электронная закладная подписывается без посещения банковского офиса – банк автоматически формирует и направляет документы клиенту для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Заемщик подписывает их в мобильном приложении, после чего пакет документов направляется на регистрацию в Росреестр и депозитарий.
– Возможность оформления первичной электронной закладной – это еще один шаг в сторону внедрения инноваций для упрощения и повышения доступности банковских услуг для наших клиентов, – отметила руководитель Департамента розничных продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Резникова. – Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений. Также клиенту не нужно будет оформлять закладную после завершения строительства, банк внесет все изменения самостоятельно.
Сервис «Электронная закладная» Банка Уралсиб основан на ИТ-решении ГК SRG и запущен при методологической и технологической поддержке ДОМ.РФ.
Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте21.12.2023 12:50
Экономика 21.12.2023 12:50
«Открытие Авто»: в ноябре на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено 330 млрд рублей21.12.2023 12:17
Экономика 21.12.2023 12:17
Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифр21.12.2023 10:30
Экономика 21.12.2023 10:30
Год рождения 1957: Волгоградский НПЗ отмечает очередную годовщину21.12.2023 09:00
Экономика 21.12.2023 09:00
Цены на бензин и дизтопливо снова взлетели в Волгоградской области21.12.2023 08:30
Экономика 21.12.2023 08:30
Волгоградские электрички подорожают с 1 января 2024 года20.12.2023 16:48
Экономика 20.12.2023 16:48
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»20.12.2023 12:02
Экономика 20.12.2023 12:02
«Рабочих давай!»: дефицит кадров в Волгоградской области за год вырос на 45%19.12.2023 15:20
Экономика 19.12.2023 15:20
«Открытие Авто»: в России вновь растёт доля седанов19.12.2023 12:21
Экономика 19.12.2023 12:21
«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» с выгодой до 25% при страховании жилья19.12.2023 11:46
Экономика 19.12.2023 11:46
ПСБ рассказал, как экономить и зарабатывать с помощью современных банковских продуктов19.12.2023 09:48
Экономика 19.12.2023 09:48
Комбинат питания «Виво Маркет» планирует значительно увеличить объем продукции в 2024 году18.12.2023 16:40
Экономика 18.12.2023 16:40
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-5 кредитных карт18.12.2023 15:11
Экономика 18.12.2023 15:11
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал по каско автопарк регионального предприятия на 184 млн рублей18.12.2023 11:30
Экономика 18.12.2023 11:30
«Открытие Авто»: в ноябре рынок автомобилей с пробегом упал ниже уровня марта 2023 года15.12.2023 15:04
Экономика 15.12.2023 15:04