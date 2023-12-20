Лучший праздник для самых маленьких от «Царицынской оперы»

Общество 20.12.2023 17:02
0
20.12.2023 17:02
Новогодняя музыкальная сказка «Самый лучший праздник» в театре «Царицынская опера» от режиссёра Марии Кузьминой и композитора Сергея Липенко соединит самых необычных персонажей. Весёлая история о том, как удалось рассмешить царевну Тоску, не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Для маленьких зрителей предусмотрен веселый хоровод со всеми героями у новогодней ёлки.
Сюжет сказки построен на состязании двух команд, которые пытались сделать лучший праздник для дочери Царя Праздник. Девочка Тоска увлекалась науками, читала правила и законы, но смеяться совсем не любила. Отец не терял надежды приобщить её к своим интересам, поэтому решил он устроить «Самый лучший праздник». И созвал он первоклассных «праздникоделов», а именно две команды, которые множество веков веселили людей. Царь устроил между ними конкурс. В первой команде Дед Мороз со своими последователями Снегурочкой и Снеговиком. А во второй – их вечные соперники – Баба Огонь с подругой Жарой да Племянником Зноем... Царь Праздник подготовил серьезные испытания для профессиональных «праздникоделов», Тоска поставит интересный эксперимент. Герои научат зрителей правильно встречать новый год и делать самые лучшие праздники.
– Несколько лет назад работала педагогом у юных артистов, на одном из занятий проходили сценические конфликты, – поделилась режиссёр-постановщик Мария Кузьмина. – В качестве одного из упражнений дала задание придумать антиподов известным сказочным персонажам. Идея одного из молодых актеров поразила своей точностью и простотой – с Дедом Морозом в конфликте должна быть Баба Огонь. Когда в этом году начали писать новогодний сценарий, эта версия сначала всплыла в качестве шутки, а после стала основой сюжета сказки.
В сказке заняты артисты театра: Вадим Дмитров, Алексей Шапошников, Артём Ратников, Роман Тарасов, Анастасия Грачева, Карина Хайруллина, Елена Плешакова, Яна Самойло и другие.
27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3, 6, 7 января театр «Царицынская опера» приглашает посмотреть сказку и поучаствовать в весёлом хороводе у ёлки, где ребят за 30 минут до спектакля встретят «дополнительные» сказочные персонажи – Мальвина, Баба Яга, Карлсон .
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412
На самолете и в «полях»: в Волгограде подвели итога работы Экосовета за 2023 год20.12.2023 17:34
Общество 20.12.2023 17:34
Облкомтранс на год отодвинул сокращение пригородных маршруток Волгограда20.12.2023 16:34
Общество 20.12.2023 16:34
Росаваиация назвала причину закрытия волгоградского аэропорта20.12.2023 15:39
Общество 20.12.2023 15:39
Суд взыскал 120 тысяч с волгоградца за поврежденную видеокамеру в питерских «Крестах»20.12.2023 15:09
Общество 20.12.2023 15:09
Сотрудникам ФСБ вручили в Волгограде грамоты губернатора20.12.2023 14:10
Общество 20.12.2023 14:10
Волгоградское УФАС заступилось за ассенизатора, вычищавшего септики в Николаевске20.12.2023 13:49
Общество 20.12.2023 13:49
Первые магистранты ВгАЗА получили дипломы20.12.2023 13:48
Общество 20.12.2023 13:48
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе20.12.2023 12:53
Общество 20.12.2023 12:53
В Волгограде сотрудники УФСБ отмечают День работника органов безопаности20.12.2023 11:16
Общество 20.12.2023 11:16
Международный аэропорт в Волгограде закрыли на неопределенный срок20.12.2023 09:37
Общество 20.12.2023 09:37
Событие года: ВГИИК провел яркую Неделю науки и творчества20.12.2023 09:19
Общество 20.12.2023 09:19
В волгоградских магазинах могут появиться «сиреневые» яйца из Азербайджана20.12.2023 08:24
Общество 20.12.2023 08:24
Плата за техосмотр выросла в Волгограде на 337 рублей и больше20.12.2023 07:52
Общество 20.12.2023 07:52
Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделе19.12.2023 21:48
Общество 19.12.2023 21:48
Волгоградцы арендуют для новогодних вечеринок доспехи и молот Тора19.12.2023 21:03
Общество 19.12.2023 21:03