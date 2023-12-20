Лучший праздник для самых маленьких от «Царицынской оперы»





Новогодняя музыкальная сказка «Самый лучший праздник» в театре «Царицынская опера» от режиссёра Марии Кузьминой и композитора Сергея Липенко соединит самых необычных персонажей. Весёлая история о том, как удалось рассмешить царевну Тоску, не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Для маленьких зрителей предусмотрен веселый хоровод со всеми героями у новогодней ёлки.





Сюжет сказки построен на состязании двух команд, которые пытались сделать лучший праздник для дочери Царя Праздник. Девочка Тоска увлекалась науками, читала правила и законы, но смеяться совсем не любила. Отец не терял надежды приобщить её к своим интересам, поэтому решил он устроить «Самый лучший праздник». И созвал он первоклассных «праздникоделов», а именно две команды, которые множество веков веселили людей. Царь устроил между ними конкурс. В первой команде Дед Мороз со своими последователями Снегурочкой и Снеговиком. А во второй – их вечные соперники – Баба Огонь с подругой Жарой да Племянником Зноем... Царь Праздник подготовил серьезные испытания для профессиональных «праздникоделов», Тоска поставит интересный эксперимент. Герои научат зрителей правильно встречать новый год и делать самые лучшие праздники.





– Несколько лет назад работала педагогом у юных артистов, на одном из занятий проходили сценические конфликты, – поделилась режиссёр-постановщик Мария Кузьмина. – В качестве одного из упражнений дала задание придумать антиподов известным сказочным персонажам. Идея одного из молодых актеров поразила своей точностью и простотой – с Дедом Морозом в конфликте должна быть Баба Огонь. Когда в этом году начали писать новогодний сценарий, эта версия сначала всплыла в качестве шутки, а после стала основой сюжета сказки.

В сказке заняты артисты театра: Вадим Дмитров, Алексей Шапошников, Артём Ратников, Роман Тарасов, Анастасия Грачева, Карина Хайруллина, Елена Плешакова, Яна Самойло и другие.

27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3, 6, 7 января театр «Царицынская опера» приглашает посмотреть сказку и поучаствовать в весёлом хороводе у ёлки, где ребят за 30 минут до спектакля встретят «дополнительные» сказочные персонажи – Мальвина, Баба Яга, Карлсон .

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412