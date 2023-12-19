Экономика

«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» с выгодой до 25% при страховании жилья

Экономика 19.12.2023 11:46
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19.12.2023 11:46


С 16 декабря «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Вместе теплее 2», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».
Согласно условиям договора, заключенного по акции «Вместе теплее 2», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности. 
-Только за 10 месяцев этого года «Росгосстрах» выплатил клиентам компании более 1,7 млрд рублей по страховым случаям с жильем, — говорит член Правления «Росгосстраха» Юлия Шабанова.Чаще страховые случаи были зафиксированы в частном домостроении — владельцы домов обращались с заявлениями в «Росгосстрах» в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир, а сумма выплат за загородную недвижимость оказалась в 7 раз выше, чем выплаты по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах. Загородное жилье больше подвержено рискам, и пожары — самые разрушительные, а, следовательно, и самые дорогостоящие из них. И это еще раз наглядно подтвердили природные пожары, прокатившиеся весной по уральским населенным пунктам. Летом и осенью участились ураганы с проливными дождями, ставшие причиной повреждения многих домов и строений. В целом же в этом году каждый рабочий день «Росгосстрах» выплачивал по страховым случаям с жильем порядка 8,4 млн рублей — эта сумма на 9% больше, чем средняя выплата годом ранее. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане: полученную страховую выплату можно направить на восстановление поврежденного имущества. Более чем вековой опыт работы на рынке имущественного страхования позволяет нашей компании оперативно урегулировать даже самые масштабные события, а страховые программы разрабатывать таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя.
Акция «Вместе теплее 2» действует до 15 марта 2024 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный). 

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах» ИНН7707067683

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