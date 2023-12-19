Новогодний концерт из киноисторий пройдет в «Царицынской опере»

Общество 19.12.2023 13:20
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19.12.2023 13:20
Традиционно в новогодние праздники театр «Царицынская опера» подготовил для своих зрителей праздничный концерт с говорящим названием «Ирония судьбы». Авторы предложат
поразмышлять над тем, как часто судьба преподносит сюрпризы, а жизненные обстоятельства диктуют свои правила. Программа мероприятия, созданная режиссерами Марией Кузьминой и Светланой Яковлевой, дирижером-постановщиком Сергеем Гриневым, гарантированно обеспечит погружение в атмосферу приятной предпраздничной суеты.
Новогоднее настроение создадут любимые всеми произведения из советской кино-классики, среди них: «Я спросил у ясеня» музыка Микаэла Таривердиева на слова Владимира Киршона, «Мне нравится, что Вы больны не мной» музыка Микаэла Таривердиева на стихи Марины Цветаевой, «Кабы не было зимы» композитор Евгений Крылатов на стихи Юрий Энтин , «А снег идет» композитора Андрея Эшпая на стихи Евгения Евтушенко и другие.
Лучшие голоса волгоградской оперной сцены выступят в этот вечер: Руслан Сигбатулин, Вадим Дмитров, Алексей Шапошников, Александр Еленик, Екатерина Богачёва, Ирина Харченко, Наталья Филиппова, Евгения Старцева, Алексей Михайлов и другие.
В программе прозвучат инструментальные номера «Снег над Ленинградом» композитора Микаэла Таривердиева, «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна и т.д.
Не обойдется без главных персонажей новогоднего праздника Деда Мороза и Снегурочки, которых сыграют герои. Мини-новеллы соединятся между собой в единую сюжетную линию, где место действия будет постоянно меняться: аэропорт, улица, магазин… А главные персонажи любят, надеются и ждут настоящего чуда.
– Идею концерта, наверное, никто из нас и не придумывал, – рассказала режиссер-постановщик Мария Кузьмина. – Её продиктовала сама музыка. Прекрасные песни, созданные советскими композиторами каким-то чудесным образом придают любому действу очарование и шарм. Они, будто по волшебству, сами выстроились в нужном и единственно верном порядке и рассказали нам несколько самых новогодних историй.
Новогодний концерт в двух отделениях «Ирония судьбы» пройдет 23, 24, 27, 31 декабря, 3, 7 января.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412
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