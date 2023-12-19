Экономика 19.12.2023 09:48
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19.12.2023 09:48
Вместе с экспертами Южного филиала ПСБ разбираемся, какие финансовые инструменты помогут сохранить и приумножить капитал.
Дополнительный доход — подспорье для жизни и финансовая подушка на случай форс-мажора. Что сегодня можно получить, обратившись в офис банка с целью сохранить и приумножить накопления, – рассказали эксперты ПСБ на встрече с волгоградскими журналистами.
ПСБ – один из лидеров на финансовом рынке России с 20-летним присутствием в Волгоградской области. Банк не только предлагает клиентам разнообразные и зачастую уникальные продукты, но еще и выступает за финансовое просвещение.
Оказалось, что говорить об инвестициях, брокерстве, акциях и облигациях может быть очень интересно – даже для тех, кто считает себя неисправимым финансовым «чайником». Эксперты Южного филиала ПСБ просто и доступно рассказали не только о том, как можно увеличить свои доходы и оптимизировать расходы, но также о проектах ПСБ, которые позволяют уже сегодня реализовать свои финансовые цели.
– Линейка розничных продуктов ПСБ разработана с учетом финансовых потребностей каждого человека. Наши клиенты – это и пенсионеры, и служащие, и инвесторы, и даже дети от 6 лет, для которых родители открывают в ПСБ детские дебетовые карты. А значит, нет никаких возрастных ограничений для грамотного управления своими финансами и получения выгоды от взаимодействия с банком, – рассказала заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Южного филиала ПСБ Олеся Маслакова.
Первый шаг
С каким бы запросом ни обратился клиент, в ПСБ есть, что ему предложить. Самые востребованные инструменты для сохранения и накопления сбережений – накопительные счета и вклады, процент по которым сейчас очень привлекательный.
– Накопительные счета – это первый шаг к инвестированию, – пояснила руководитель по развитию офисных продаж Татьяна Селедкина. – Зачастую, получив первый пассивный доход от использования традиционных банковских инструментов – депозитов и накопительных счетов, – клиенты проявляют интерес к другим финансовым продуктам, позволяющим заработать больше.
Деньги должны трудиться
Пока, по мнению Олеси Маслаковой, клиент банка (в том числе волгоградский) – это вкладчик, «накопитель». Но времена меняются, и ПСБ содействует изменению вектора финансовой настроенности своих клиентов, обучая их не только копить деньги, но и приумножать сбережения. Как это сделать, банк рассказывает на общероссийских и региональных форумах, мастер-классах в вузах и на предприятиях.
Среди инструментов получения дополнительного дохода – дебетовые и кредитные карты с кешбэком.
– Как правило, я отправляю зарплату на накопительный счет, где она увеличивается за счет процентов, а текущие траты оплачиваю кредиткой. В этом случае необходимо соблюдать только одно условие – вовремя вносить платежи, не дожидаясь окончания льготного периода, – поделилась Татьяна Селедкина. – Например, по карте «Двойной кешбэк», банк не только возвращает процент за покупки в рамках пакета привилегий, но и начисляет кешбэк за погашение задолженности.
Не откладывать жизнь
По словам экспертов ПСБ, даже несмотря на последнее повышение ключевой ставки ЦБ, кредит или ипотека станут финансово более верным решением, чем попытка накопить, например, на автомобиль или квартиру. Главное, выбрать надежный банк с широкой линейкой финансовых предложений.
– Как известно, в последние годы государство активно реализует программы по поддержке семьи – в рамках президентских поручений была разработана, в частности, льготная программа семейного ипотечного кредитования, проводником которой является и ПСБ. Кроме того, мы входим в пул участников программы ИТ-ипотеки, она активно набирает популярность. Ну и, разумеется, наш банк на протяжении многих лет оказывает мощную финансовую поддержку военнослужащим – как по программам ипотеки, так и в рамках других специальных продуктов, – рассказала Анна Селезнева, руководитель Ипотечного центра ПСБ в Волгограде.
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