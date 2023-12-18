Комбинат питания «Виво Маркет» планирует значительно увеличить объем продукции в 2024 году





Комбинат готового питания компании «Виво Маркет» планирует в разы увеличить объем выпускаемой продукции. На предприятии в два раза больше будет выпускаться буфетной продукции и в два с половиной раза увеличится объем мясных полуфабрикатов.

Сейчас объем производства булочек и пирожков в месяц на предприятии составляет около 300 тонн. Планируемые цифры в 2024 году - 600 тонн продукции в месяц. А объем мясных полуфабрикатов планируется увеличить с 80 до 200 тонн в месяц. Для этого на комбинате будет проведена реконструкция мясного цеха, а также дозакупка нового оборудования для универсального цеха. Спрос на заявленный объем планируется обеспечить за счет коммерческих контрактов, в том числе и с федеральными сетями, заключенных в 2023 году.

- Запрос на модернизацию мясного и универсального цехов возник давно, но после заключения новых контрактов, этот процесс будем ускорять. Новые клиенты - это крупные компании, и мы обязаны предоставить им не только качество, но и необходимые объемы, - поделилась заместитель директора по производству ООО «Виво Маркет» Виана Короткова.





Также «Виво Маркет» поддерживает участников СВО. До конца этого года для создания новогодней атмосферы бойцам будет отправлено более 20 тысяч порций продукции комбината питания. В 2024 году поддержка участников СВО будет осуществляться в еще большем объеме.





- Наш главный приоритет в 2024 году - наращивание мощностей и производственного потенциала, а также коммерческого направления. Наше конкурентное преимущество - современные технологические площадки, которые имеются в распоряжении далеко не каждого производителя готового питания. У нас это и комбинат питания, который был запущен в 2019 году, и мастер-кухня, модернизированная два года назад. На развитии производства и коммерческого направления мы и планируем акцентироваться в ближайшей перспективе, - отметил директор компании Роман Ковалев.

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