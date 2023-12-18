«Росгосстрах» в Волгограде застраховал по каско автопарк регионального предприятия на 184 млн рублей
Экономика 18.12.2023 11:30
0
18.12.2023 11:30
Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области застраховал по каско автопарк региональной компании, специализирующейся на перевозке строительных материалов. Договор предусматривает страхование по полному пакету рисков, включая угон, ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и пр.
Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составила более 184 млн рублей.
-Автопарк нашего клиента состоит, в основном, из мощных тягачей марки Volvo и прицепов к ним, — говорит директор филиалов «Росгосстраха» в Волгоградской и Астраханской областях Юрий Овчаров. — Бизнес, связанный с грузоперевозками, — это огромные вложения. И большой риск: не исключены нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах и повлечь как дополнительные расходы, так и простой техники. А значит, возможен срыв поставок строительных материалов. Наш клиент дорожит своими партнерами по бизнесу, старается четко и в срок выполнять взятые на себя обязательства. Чтобы обезопасить свой бизнес от случайностей, связанных с финансовыми рисками, владельцы транспортной компании застраховали автопарк по каско в «Росгосстрахе». Мы тоже дорожим своими клиентами и заботимся о финансовом результате их бизнеса. У нашей компании заключены договоры с официальными дилерами и надежными СТО, а программы каско разработаны с учетом предпочтений наших клиентов — каждый из них может подобрать наиболее подходящий вариант для себя. Как результат, «Росгосстрах» в числе лидеров в сегменте каско в регионе как по сборам, так и по выплатам своим клиентам.
В Волгоградской и Астраханской областях действуют филиалы ПАО СК «Росгосстрах», которые включают 15 универсальных офисов и агентских центров, также два Центра урегулирования убытков —в Волгограде и Астрахани.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах», ИНН 7707067683
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-5 кредитных карт18.12.2023 15:11
Экономика 18.12.2023 15:11
«Открытие Авто»: в ноябре рынок автомобилей с пробегом упал ниже уровня марта 2023 года15.12.2023 15:04
Экономика 15.12.2023 15:04
Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»15.12.2023 12:00
Экономика 15.12.2023 12:00
Сталевар «Красного Октября» Павел Соловьев награжден знаком «Почетный наставник»15.12.2023 08:55
Экономика 15.12.2023 08:55
В Волгоградской области дизтопливо подорожало на 19 копеек14.12.2023 11:42
Экономика 14.12.2023 11:42
«Говядина теперь по праздникам?»: в Волгограде цены на мясо поползли навстречу Новому году13.12.2023 20:15
Экономика 13.12.2023 20:15
Для делегации Волгоградской области провели экскурсию по павильону Сбера на выставке-форуме «Россия»13.12.2023 13:12
Экономика 13.12.2023 13:12
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с процентами на минимальный остаток13.12.2023 11:46
Экономика 13.12.2023 11:46
Волгоградцам рассказали, когда в магазинах подешевеют яйца13.12.2023 09:28
Экономика 13.12.2023 09:28
«Город, что ли, миллионеров?»: в Волгограде рекордно подорожали новостройки12.12.2023 09:25
Экономика 12.12.2023 09:25
Волгоградцы наелись в ресторанах и столовых на 19 миллиардов11.12.2023 20:46
Экономика 11.12.2023 20:46
Аренда квартир в Волгограде подорожала на 21,3%. И это не предел11.12.2023 17:12
Экономика 11.12.2023 17:12
«Открытие Авто»: кроссоверы с пробегом Hyundai дорожали в ноябре активнее других автомобилей с пробегом11.12.2023 16:11
Экономика 11.12.2023 16:11
25% волгоградцев не накопят на первый ипотечный взнос и через 10 лет11.12.2023 10:06
Экономика 11.12.2023 10:06
Российский рынок новых автомобилей достигнет 1,3 млн штук по итогам года09.12.2023 10:30
Экономика 09.12.2023 10:30