Экономика

«Росгосстрах» в Волгограде застраховал по каско автопарк регионального предприятия на 184 млн рублей

Экономика 18.12.2023 11:30
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18.12.2023 11:30


Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области застраховал по каско автопарк региональной компании, специализирующейся на перевозке строительных материалов. Договор предусматривает страхование по полному пакету рисков, включая угон, ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и пр.
Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составила более 184 млн рублей.
-Автопарк нашего клиента состоит, в основном, из мощных тягачей марки Volvo и прицепов к ним, — говорит директор филиалов «Росгосстраха» в Волгоградской и Астраханской областях Юрий Овчаров. — Бизнес, связанный с грузоперевозками, — это огромные вложения. И большой риск: не исключены нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах и повлечь как дополнительные расходы, так и простой техники. А значит, возможен срыв поставок строительных материалов. Наш клиент дорожит своими партнерами по бизнесу, старается четко и в срок выполнять взятые на себя обязательства. Чтобы обезопасить свой бизнес от случайностей, связанных с финансовыми рисками, владельцы транспортной компании застраховали автопарк по каско в «Росгосстрахе». Мы тоже дорожим своими клиентами и заботимся о финансовом результате их бизнеса. У нашей компании заключены договоры с официальными дилерами и надежными СТО, а программы каско разработаны с учетом предпочтений наших клиентов — каждый из них может подобрать наиболее подходящий вариант для себя. Как результат, «Росгосстрах» в числе лидеров в сегменте каско в регионе как по сборам, так и по выплатам своим клиентам.

В Волгоградской и Астраханской областях действуют филиалы ПАО СК «Росгосстрах», которые включают 15 универсальных офисов и агентских центров, также два Центра урегулирования убытков —в Волгограде и Астрахани.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах», ИНН 7707067683

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