Экономика

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-5 кредитных карт

Экономика 18.12.2023 15:11
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18.12.2023 15:11


Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-5 ноябрьского рейтинга кредитных карт с возможностью бесплатного обслуживания и без подтверждения дохода, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков*, которыми чаще всего интересовались пользователи портала.
Кредитная карта «120 дней на максимум» – наиболее востребованный кредитный карточный продукт в линейке Уралсиба. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Условия по картам актуальны на 12.12.2023.

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