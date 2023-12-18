+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарок

Телеком 18.12.2023 10:13
0
18.12.2023 10:13
Оператор обновил программу лояльности «Больше» и начал сотрудничество с популярной сетью кофеен COFFEECHEESE. В заведениях этой сети в Волгограде и Волжском теперь будут доступны привилегии для клиентов компании.
Tele2 продолжает предоставлять клиентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности «Больше», которая доступна всем, кто пользуется услугами оператора. Зимой компания расширила список партнеров и добавила привлекательные предложения.
Новый участник программы – популярная в регионе сеть кофеен COFFEECHEESE. Клиенты Tele2 могут приобрести на выбор капучино, латте или американо и получить второй аналогичный напиток в подарок. Получить двойной заряд бодрости можно, оставшись в заведении или взяв кофе на вынос.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на официальном сайте компании выбрать акцию, получить SMS c промокодом на телефон и активировать его в любой из 18 кофеен в Волгограде или Волжском. Каждому клиенту доступны 2 промокода в неделю до конца января 2024 года.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Tele2 стремится быть партнером клиентов в разных сферах и предоставлять им дополнительные возможности. Зимой особенно хочется тепла и уюта. Предложения в нашей программе лояльности «Больше» отлично сочетаются и их можно миксовать по своему вкусу. Например, согревающие напитки от нашего партнера скрасят прогулку по городу, а закончить вечер можно просмотром сериала в онлайн-кинотеатре, заказав доставку блюд японской кухни по выгодной цене. Вариантов очень много – каждый волгоградец найдет что-то, что понравится именно ему. Пару кликов в приложении «Мой Tele2» – и через секунду промокод на скидку уже будет в вашем смартфоне.
Фото COFFEECHEESE
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
Билайн повысил лояльность корпоративных клиентов с помощью аудиобейджей15.12.2023 17:47
Телеком 15.12.2023 17:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и Кавказа15.12.2023 12:47
Телеком 15.12.2023 12:47
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском13.12.2023 10:49
Телеком 13.12.2023 10:49
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?13.12.2023 08:30
Телеком 13.12.2023 08:30
Хутор Пристеновский и село Крячки: билайн расширяет покрытие 4G в Волгоградской области11.12.2023 11:18
Телеком 11.12.2023 11:18
На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и Волжском07.12.2023 15:44
Телеком 07.12.2023 15:44
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%07.12.2023 10:03
Телеком 07.12.2023 10:03
Видеть эмоции: почти половина клиентов билайна выбирает видеозвонок для общения с близкими30.11.2023 16:39
Телеком 30.11.2023 16:39
95 тысяч волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету29.11.2023 15:01
Телеком 29.11.2023 15:01
Черная пятница в билайне: время удивительных скидок24.11.2023 13:10
Телеком 24.11.2023 13:10
Дети Волгоградской области переключились с TikTok на мессенджеры23.11.2023 12:49
Телеком 23.11.2023 12:49
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут22.11.2023 15:56
Телеком 22.11.2023 15:56
На мачте Россия-Куба болельщиков порадовали наши игроки и мобильный интернет21.11.2023 18:51
Телеком 21.11.2023 18:51
В Волгоградской области стартовал розыгрыш подарков в честь 30-летия МТС20.11.2023 16:04
Телеком 20.11.2023 16:04
Билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов15.11.2023 17:06
Телеком 15.11.2023 17:06