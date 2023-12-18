+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарок





Оператор обновил программу лояльности «Больше» и начал сотрудничество с популярной сетью кофеен COFFEECHEESE. В заведениях этой сети в Волгограде и Волжском теперь будут доступны привилегии для клиентов компании.

Tele2 продолжает предоставлять клиентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности «Больше», которая доступна всем, кто пользуется услугами оператора. Зимой компания расширила список партнеров и добавила привлекательные предложения.

Новый участник программы – популярная в регионе сеть кофеен COFFEECHEESE. Клиенты Tele2 могут приобрести на выбор капучино, латте или американо и получить второй аналогичный напиток в подарок . Получить двойной заряд бодрости можно, оставшись в заведении или взяв кофе на вынос.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на официальном сайте компании выбрать акцию, получить SMS c промокодом на телефон и активировать его в любой из 18 кофеен в Волгограде или Волжском. Каждому клиенту доступны 2 промокода в неделю до конца января 2024 года.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

– Tele2 стремится быть партнером клиентов в разных сферах и предоставлять им дополнительные возможности. Зимой особенно хочется тепла и уюта. Предложения в нашей программе лояльности «Больше» отлично сочетаются и их можно миксовать по своему вкусу. Например, согревающие напитки от нашего партнера скрасят прогулку по городу, а закончить вечер можно просмотром сериала в онлайн-кинотеатре, заказав доставку блюд японской кухни по выгодной цене. Вариантов очень много – каждый волгоградец найдет что-то, что понравится именно ему. Пару кликов в приложении «Мой Tele2» – и через секунду промокод на скидку уже будет в вашем смартфоне.

Фото COFFEECHEESE

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