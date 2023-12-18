Цены растут? В группе «Арконт» стартовали новогодние скидки на новые автомобили





Волгоградские покупатели могут себе позволить приобрести качественную иномарку из Китая с хорошей скидкой в декабре. Известный автодилер анонсировал сезон горячих новогодних спецпредложений, которые продержатся только до конца года. На каких условиях сейчас можно купить машину и на какие модели стоит обратить внимание? Об этом рассказали представители группы «Арконт»

– Мы как официальный дилер ежегодно реализуем новогодние спецпредложения для своих клиентов. Несмотря на рост цен на автомобили и реструктуризацию автомобильного рынка, мы решили не изменять этой традиции, которую ждут многие покупатели, – отметил директор по продажам группы «Арконт» Роман Колесников.





В этом декабре автодилер предлагает зимние скидки практически на все новые автомобили и предоставляет возможность сделать покупку на выгодных условиях.

Changan

Одно из самых интересных предложений действует в новом дилерском центре Changan в Волжском. В честь открытия нового автосалона на проспекте Ленина, 359 покупателям доступны специальные условия приобретения автомобилей Changan и ценные для каждого водителя подарки.

Livan

Приятные цены действуют и на новый для России бренд автомобилей Livan. Сейчас марка представлена в Волгограде уже тремя моделями: компактным кроссовером Livan X3PRO, взявшем национальную премию «Автомобиль года в России – 2023», среднеразмерным внедорожником Livan X6PRO и ярким седаном в спортивном стиле Livan S6PRO. Компактный кроссовер можно приобрести в салоне официального дилера на Вильнюсской 42/2 от 1 699 000 рублей, а также получить комплект зимних шин в подарок.





Kaiyi и BAIC

Поклонникам выразительного автомобильного дизайна, выверенной аэродинамики и современных технологий рекомендуют обратить внимание на автомобили Kaiyi и BAIC. В салонах официального дилера в Волгограде на проспекте Ленина, 113Д и в Волжском на проспекте Ленина, 359 можно приобрести понравившуюся модель со скидками до 700 000 рублей и выбрать специальный подарок: комплект зимних шин, сигнализацию или дополнительное оборудование.





Jetour

Бренд Jetour приготовил для покупателей максимальные предновогодние выгоды до 300 000 рублей на флагманскую модель Jetour Dashing. С английского название переводится как «лихой» и «эффектный» и эта модель абсолютно точно еще долго останется в лидерах продаж благодаря удачному молодежному дизайну и приятной цене. Познакомиться с полным модельным рядом бренда в Волгограде можно на улице Маршала Ерёменко, 7б в салоне официального дилера. Сейчас на данный бренд действует программа JETOUR Direct*.





JAC

Не отстает по выгодам и относительно новый на волгоградском рынке бренд JAC. Каждая модель марки обладает харизмой, уникальным дизайном и передовыми технологиями комфорта. Не случайно автомобили получили высокие оценки мировых и российских автоэкспертов. Сейчас самые популярные модели – седан J7, внедорожник JS6 и пикап T8 PRO – можно приобрести в кредит от 0,01% на срок до 96 месяцев. Выгода по этому предложению доходит до 600 000 рублей, а на пикап JAC T6 – до 100 000 рублей**.





Dongfeng

Мощные внедорожники и стильные городские седаны Dongfeng сейчас можно приобрести с выгодой до 270 000 рублей и также получить ценные подарки на выбор. Все модели марки создает одна из крупнейших автомобилестроительных корпораций Китая Dongfeng Motor, основанная больше 50 лет назад, которая гарантирует покупателям качество и надежность, оснащенные передовыми технологиями и современным дизайном.





Помимо традиционных спецпредложений во всех автосалонах группы «Арконт» покупателей ждут уютная атмосфера праздника и дополнительные программы лояльности, а в сервисных центрах компании действуют скидки на обслуживание, диагностику или замену масла. И последнее, но не менее важное. Автодилер проводит предновогоднюю акцию «Трейд-ин». Если вы сдадите свой старый автомобиль до 31 декабря, то получите дополнительную скидку на новый.

Если планировали покупку машины до конца 2023 года, то сейчас лучший момент для этого. Подробные условия по брендам и моделям уточняйте в дилерских центрах в Волгограде и Волжском или на сайте Arkont.ru . Телефон: +78442220262.

Реклама. ООО «Арконт холдинг». ИНН 3443142257

Вся представленная информация, касающаяся стоимости автомобилей, аксессуаров и сервисного обслуживания, носит информационный характер, не распространяется на все модели и не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в автосалоны группы «Арконт».

* Предложение распространяется на новые автомобили марки JAC, модели J7, JS6, T8 Pro, 2022-2023 года выпуска и действует в салонах официальных дилеров марки JAC. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015.

** Предложение распространяется на новые автомобили марки JAC, модели J7, JS6, T8 Pro, 2022-2023 года выпуска и действует в салонах официальных дилеров марки JAC. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015.