Экономика

Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»

Экономика 15.12.2023 12:00
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15.12.2023 12:00


В Доме российской кухне компания представила свои инновационные продукты из категории растительных альтернатив. 
На ВДНХ в павильоне «Дом Российской Кухни» Волгоградский регион представил на фестиваль гастрономическую программу кухни Междуречья, Волги и Дона. На площадке фудхолла собрались команды шеф-поваров, рестораторов, производителей продуктов, в их числе компания «Сады Придонья». Для масштабного проекта компания подготовила презентацию и дегустацию кислонемолочных йогуртов.
По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой, участие в фестивале «Россия – территория вкуса», где в одном месте собраны гастрономические достижения регионов нашей страны, хорошая возможность познакомить россиян с качественными и полезными продуктами. 

– Многим известны наши соки и детское питание, – сказала Елена Шмакова. – Поэтому для дегустации мы решили представить кислонемолочные йогурты, вышедшие на рынок достаточно недавно. Это растительная альтернатива традиционным йогуртам, в которых не содержатся продукты животного происхождения. А главное, они способствует укреплению иммунитета, что сегодня очень важно. Конечно, мы угостили пришедших на фестиваль соками из собственного сырья, а также яблоками. 
Надо отметить, что «Дом российской кухни» – это новый павильон на ВДНХ, открытие которого состоялось в начале ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Курируют этот гастропроект специалисты сферы гостеприимства Алексей Васильчук и Екатерина Шаповалова. 
В России больше 180 тысяч предприятий питания – и меньше 1% из них специализируется на российской кухне. Благодаря новому павильону гастрономических достижений России этот 1% будет расти на глазах у всей страны, – считает Екатерина Шаповалова. 
В день презентации вкусных традиций из Волгоградской области Екатерина выступила в качестве ведущего мероприятия. Много интерактивов, викторин, дегустаций от южного региона поразили посетителей. 
Организаторы фестиваля отметили, что «Дом российской кухни» с момента его открытия посетило более 140 тысяч человек. 
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