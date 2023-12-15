Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»





В Доме российской кухне компания представила свои инновационные продукты из категории растительных альтернатив.

На ВДНХ в павильоне «Дом Российской Кухни» Волгоградский регион представил на фестиваль гастрономическую программу кухни Междуречья, Волги и Дона. На площадке фудхолла собрались команды шеф-поваров, рестораторов, производителей продуктов, в их числе компания «Сады Придонья». Для масштабного проекта компания подготовила презентацию и дегустацию кислонемолочных йогуртов.

По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой, участие в фестивале «Россия – территория вкуса», где в одном месте собраны гастрономические достижения регионов нашей страны, хорошая возможность познакомить россиян с качественными и полезными продуктами.





– Многим известны наши соки и детское питание, – сказала Елена Шмакова. – Поэтому для дегустации мы решили представить кислонемолочные йогурты, вышедшие на рынок достаточно недавно. Это растительная альтернатива традиционным йогуртам, в которых не содержатся продукты животного происхождения. А главное, они способствует укреплению иммунитета, что сегодня очень важно. Конечно, мы угостили пришедших на фестиваль соками из собственного сырья, а также яблоками.

Надо отметить, что «Дом российской кухни» – это новый павильон на ВДНХ, открытие которого состоялось в начале ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Курируют этот гастропроект специалисты сферы гостеприимства Алексей Васильчук и Екатерина Шаповалова.

– В России больше 180 тысяч предприятий питания – и меньше 1% из них специализируется на российской кухне. Благодаря новому павильону гастрономических достижений России этот 1% будет расти на глазах у всей страны, – считает Екатерина Шаповалова.

В день презентации вкусных традиций из Волгоградской области Екатерина выступила в качестве ведущего мероприятия. Много интерактивов, викторин, дегустаций от южного региона поразили посетителей.

Организаторы фестиваля отметили, что «Дом российской кухни» с момента его открытия посетило более 140 тысяч человек.