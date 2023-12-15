Экономика

Сталевар «Красного Октября» Павел Соловьев награжден знаком «Почетный наставник»

Экономика 15.12.2023 08:55
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15.12.2023 08:55


Сталевар электропечи электросталеплавильного цеха № 2 «Красного Октября» Павел Соловьев награжден региональным знаком отличия «Почетный наставник». Награждение лучших наставников Волгоградской области состоялось в рамках проведения Дня региона на международной выставке-форуме «Россия». 
Павел Юрьевич трудится на «Красном Октябре» почти 30 лет. За годы плодотворной работы удостоен различных ведомственных и заводских наград. 
Более восьми лет он является наставником для молодых специалистов, обеспечивает их профессиональную адаптацию. Все работники, обучаемые под руководством Павла Юрьевича, успешно проходят аттестацию и допускаются к самостоятельной работе.
Знак отличия «Почетный наставник» был учрежден в Волгоградской области в 2018 году. Его получают высококвалифицированные работники различных отраслей экономики, социальной сферы и культуры за помощь молодым специалистам. 
– Получать такую награду было волнительно, благодарю за столь высокую оценку моей деятельности, – делится впечатлениями Павел Соловьев. – Уверен и убежден на собственном опыте, что наставничество на производстве играет важную роль в работе с начинающими специалистами, позволяет обеспечить более продуктивную интеграцию молодежи в коллектив.
Традиции наставничества заложены на «Красном Октябре» еще в советские годы: опытные работники всегда помогали принятым на завод сотрудникам адаптироваться на рабочем месте и содействовали их профессиональному становлению. С октября прошлого года программа наставничества получила официальный статус, сейчас в числе ее участников 36 наставников и 50 «новичков». Рабочим «новичкам», которые успешно проходят программу подготовки и испытательный срок, выплачивается материальное поощрение. 
Также для сотрудников, не имеющих опыта работы на металлургическом производстве, проводятся курсы переподготовки, теоретическое и производственное обучение, стажировка. 
Сейчас на «Красном Октябре» трудится свыше 4000 сотрудников, средняя заработная плата на предприятии составляет более 62 тыс. руб. Регулярно проводится индексация заработной платы, увеличивается соцпакет. 
Стабильная зарплата, обеспечение социально-трудовых гарантий работникам, обучение смежным профессиям, перспективы карьерного роста, развитие предприятия и улучшение условий труда – основные направления социально-кадровой политики на заводе.
В целях обеспечения соцгарантий работникам «Красный Октябрь» оказывает адресную материальную помощь, организует летнюю оздоровительную кампанию для детей заводчан. С середины мая заработала программа возмещения части затрат по уплате процентов за ипотеку. У работников, воспользовавшихся новой мерой финансовой поддержки, почти вдвое сокращается сумма процентных выплат по ипотечному кредиту. На предприятии также продолжает действовать программа добровольного медицинского страхования. В 2024 году будут введены новые программы соцгарантий для работников предприятия.
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648

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