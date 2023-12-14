В Волгограде запущено в работу еще одно школьное кафе

Общество 14.12.2023 09:22
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14.12.2023 09:22
В школе №123 Ворошиловского района Волгограда открылось школьное кафе. Организатором питания в образовательном учреждении является ООО “Виво Маркет”. Компания давно ставит перед собой задачу изменить отношение к школьным столовым и сделать из них школьные кафе.
Сейчас проект реализован, и новое пространство уже стало точкой притяжения для учеников школы.
При формировании дизайн-проекта в 123 школе были учтены пожелания педагогического коллектива и учеников - кафе реализовано как многофункциональное пространство, где можно использовать мультимедийный и статичный контент.
В школьной столовой были выделены 2 зоны, в том числе площадка с удобной диванной зоной на 36 посадочных мест, столиками с зарядными устройствами и комфортными стульями. Все выполнено в цветовой гамме органично вписанной в существующее цветовое решение столовой.
При обустройстве "кафе" сохранено общее количество посадочных мест в основном обеденном зале. Новое пространство можно визуально трансформировать в зависимости от формата мероприятий и времен года.
Напомним, что в Волгограде уже существует опыт “переделки” школьных столовых в современное кафе. Так, в 2017 был реализован проект модернизации школьной столовой в МОУ СШ 33 Дзержинского района г. Волгограда. Вторая подобная инициатива была запущена и реализована уже в 2021 году. Компания “Виво Маркет” за лето провела реконструкцию школьной столовой Гимназии №12 в Краснооктябрьском районе города.
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