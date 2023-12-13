Общество

Волжан призвали дать дорогу мусоровозу

Общество 13.12.2023 17:18
0
13.12.2023 17:18


Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» продолжает акцию «Дорогу мусоровозу», направленную на пресечение парковок автомобилей в проездах к контейнерным площадкам, сообщает V102.RU. 
Сегодня в районе дома №120 по улице Карбышева в Волжском водитель мусоровоза, испытывающий трудности при подъезде к мусорным контейнерам, вновь оставляет на лобовом стекле автолюбителей  информационные памятки с просьбой не парковать машины на данной территории. 


По словам Романа Астахова, директора по производству ООО «ЭкоЦентр»,  проблема парковок вблизи мусорных контейнеров есть практически в каждом районе города. И жилой район на улице Карбышева не является исключением. Несмотря на то, что планом застройки здесь предусмотрено достаточное количество парковочных мест, водители умудряются перекрывать подъездные пути мусоровоза. Бывает, водители простаивают даже часами, тогда без вызова патруля ДПС не обходится. А еще нередок объезд по бордюрам, что приводит к повреждению шин.   
Чудеса вождения демонстрирует водитель Сергей Вандин, объезжая мешающие проезду автомобили. Нередко добраться до места мусорных контейнеров не удается. Тогда приходится «ломать» весь график и возвращаться. Не всегда успешно. Таблички  с просьбой к жителям не парковать транспорт в определенные дни и часы, некоторыми водителями игнорируются. Не менее сложным для их бригады сегодня стал вывоз мусора из  домов 126 и 128.
Как пояснил Рашид Тугушев, первый заместитель директора ООО «ЭкоЦентр»,  на вывоз коммунальных отходов отводится, в зависимости от количества баков,  буквально несколько минут на каждой контейнерной площадке. И, если проезд к площадке закрыт, спецтехника уезжает на следующий адрес. Что, конечно не нравится проживающим здесь жителям.
Напомним, акция «Дорога мусоровозу» стартовала в Волгограде в конце ноября текущего года.  В планах регоператора – проведение подобных акций крупных городах региона, в частности в Урюпинске и Камышине.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2023 18:46
Общество 13.12.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 18:16
Общество 13.12.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 18:09
Общество 13.12.2023 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 17:54
Общество 13.12.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 16:39
Общество 13.12.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 16:20
Общество 13.12.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 15:51
Общество 13.12.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 14:55
Общество 13.12.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 14:06
Общество 13.12.2023 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2023 12:48
Общество 13.12.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 12:19
Общество 13.12.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:56
Общество 13.12.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:43
Общество 13.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:12
Общество 13.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 07:47
Общество 13.12.2023 07:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:46
В Волгограде 14 декабря откроют самый большой автодром РоссииСмотреть фотографии
18:16
«Есть секунды три — потом «прилет». В Волгограде участники СВО впервые рассказали о контрнаступлении ВСУСмотреть фотографии
18:09
В Волгограде из-за аварии на сети развернули скоростные трамваиСмотреть фотографии
18:06
Закурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:54
Виноват снег? Волгоград вечером 13 декабря сковали 9-балльные пробкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Волжан призвали дать дорогу мусоровозуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
В аэропорту Волгограда изъяли 106 кг драгоценных роговСмотреть фотографии
16:39
«У нас экстренное совещание»: в классах сельской школы под Волгоградом похолодало до +10Смотреть фотографии
16:20
«Учил не бояться и говорить правду»: умер известный журналист Андрей КонстантиновСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская облдума 14 декабря срочно соберется на 15-минутное заседаниеСмотреть фотографии
15:51
АО «КАУСТИК» увеличивает объемы переданных на вторичную переработку отходовСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде женщина с ребенком отравились угарным газом из-за неисправной колонкиСмотреть фотографии
14:55
Волгоградская школа закупает оборудование для обучения пилотирования БПЛАСмотреть фотографии
14:28
Новый гандбольный зал в Волгограде построят к сентябрю 2024 годаСмотреть фотографии
14:06
Каждый пятый россиянин воспользуется предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетамСмотреть фотографии
14:01
Разбил машину и голову девушке. Мужчина с битой устроил погром в отделении банка под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:12
Для делегации Волгоградской области провели экскурсию по павильону Сбера на выставке-форуме «Россия»Смотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом силовики задержали подозреваемого в стрельбе у бараСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
В Волгоградской области троих чиновников уволили за утрату доверияСмотреть фотографии
12:48
Фестиваль Дедов Морозов впервые пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Росводресурсы рекомендует регионам бороться с шугой на Волге в период маловодьяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде главную 20-метровую елку соберут из 1628 ветокСмотреть фотографии
11:46
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с процентами на минимальный остатокСмотреть фотографии
11:33
Пенсионерка в центре Волгограда прописала 29 «экзотических» иностранцевСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцы готовы потратить на новогодние праздники 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:49
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:43
Получавших прибыль в России спонсоров ВСУ наказал суд ВолжскогоСмотреть фотографии
10:22
Производитель пропавшей вакцины от кори назвал сроки поставок в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:12
Карантин из-за гуляющей кошки установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Горсуд нашел 6 смягчающих обстоятельств в убийстве посетителя караоке-клуба «Соловей»Смотреть фотографии
 