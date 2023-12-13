Волжан призвали дать дорогу мусоровозу

Общество 13.12.2023 17:18
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13.12.2023 17:18
Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» продолжает акцию «Дорогу мусоровозу», направленную на пресечение парковок автомобилей в проездах к контейнерным площадкам, сообщает V102.RU.
Сегодня в районе дома №120 по улице Карбышева в Волжском водитель мусоровоза, испытывающий трудности при подъезде к мусорным контейнерам, вновь оставляет на лобовом стекле автолюбителей информационные памятки с просьбой не парковать машины на данной территории.
По словам Романа Астахова, директора по производству ООО «ЭкоЦентр», проблема парковок вблизи мусорных контейнеров есть практически в каждом районе города. И жилой район на улице Карбышева не является исключением. Несмотря на то, что планом застройки здесь предусмотрено достаточное количество парковочных мест, водители умудряются перекрывать подъездные пути мусоровоза. Бывает, водители простаивают даже часами, тогда без вызова патруля ДПС не обходится. А еще нередок объезд по бордюрам, что приводит к повреждению шин.
Чудеса вождения демонстрирует водитель Сергей Вандин, объезжая мешающие проезду автомобили. Нередко добраться до места мусорных контейнеров не удается. Тогда приходится «ломать» весь график и возвращаться. Не всегда успешно. Таблички с просьбой к жителям не парковать транспорт в определенные дни и часы, некоторыми водителями игнорируются. Не менее сложным для их бригады сегодня стал вывоз мусора из домов 126 и 128.
Как пояснил Рашид Тугушев, первый заместитель директора ООО «ЭкоЦентр», на вывоз коммунальных отходов отводится, в зависимости от количества баков, буквально несколько минут на каждой контейнерной площадке. И, если проезд к площадке закрыт, спецтехника уезжает на следующий адрес. Что, конечно не нравится проживающим здесь жителям.
Напомним, акция «Дорога мусоровозу» стартовала в Волгограде в конце ноября текущего года. В планах регоператора – проведение подобных акций крупных городах региона, в частности в Урюпинске и Камышине.
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