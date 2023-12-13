



За 11 месяцев 2023 года количество вторсырья, переданного специализированным организациям для переработки, увеличилось на 21% по отношению к прошлому году.

Увеличение объемов произошло по таким категориям, как полиэтилен и полипропилен, бумага и картон, лом изделий из стекла. Система раздельного накопления, транспортирования, сбора, подготовки и утилизации отходов, внедренная на предприятии два года назад, показывает свою возрастающую эффективность.

Помимо перечисленных категорий волгоградский «КАУСТИК» отправляет на вторичную переработку отработанные шины, бывшую в употреблении компьютерную и оргтехнику. Отходы передаются специализированным организациям с соблюдением всех необходимых требований экологической безопасности и ресурсосбережения.

Внедрение в экологическую программу предприятия новой системы раздельного накопления и переработки отходов происходит параллельно с наращиванием площади зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне предприятия. Так, за 2023 год было высажено почти 23,5 тыс. деревьев, что превышает объемы высадки за два предыдущих года на 40%.

В рейтинге агентства RAEX, которое оценивает российские компании по основным показателям устойчивого развития (ESG), АО «КАУСТИК» в декабре занимает 55 место.









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