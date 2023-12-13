



В день Волгоградской области на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, для делегации Администрации Волгоградской области состоялась тематическая экскурсия по павильону Сбера. Делегацию возглавил первый заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

Экспозиция Сбера занимает площадь 2100 метров. В павильоне, состоящем из 10 залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги, представлена история банка и его современные технологичные разработки. Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Ещё один ключевой элемент — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других.





Экспозиция выстроена по принципу «из прошлого в будущее». Зайдя в первый зал, гости попали в исторический офис Сбера, воссозданный по эскизам 1954 года. Здесь представлен памятник Николаю Кристофари, первому клиенту сберегательных касс и воссоздана атмосфера ушедшей эпохи. А в соседнем зале делегацию ожидало шоу «История Сбера», его основная идея — путешествие на лифте истории. На нём гости «пронеслись по этажам», каждый из которых — определённый период истории России. Инсталляция раскрыла вклад Сбера в значимые для нашей страны события.

Затем делегация посетила современный офис — ворота из настоящего в будущее. Офис — действующий, в нём помимо получения привычных банковских услуг для частных клиентов, посетители могут оформить СберКарту с уникальным дизайном, разработанным специально для Волгоградской области при помощи нейросети Kandinsky.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сбер и Волгоградская область — давние партнёры. Мы вместе работаем над реализацией крупных социальных проектов в медицине, образовании, жилищном строительстве, способствуем цифровой трансформации области. Вся наша работа строится на принципах человекоцентричности, мы в первую очередь думаем о том, чем может быть полезент тот или иной проект людям. Уверен, что наше сотрудничество в сфере туризма и ЖКХ, которое мы сегодня обсуждали, поможет решить актуальные задачи по данным направлениям и повысить качество жизни волгоградцев и гостей региона».





Александр Дорждеев, первый заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области:

«Применение искусственного интеллекта в государственном управлении и в бизнесе является необходимым шагом в развитии цифровой экономики. Президент страны обозначил необходимость обеспечить его массовое внедрение в нацпроекты и госпрограммы. Большой опыт Сбера в применении искусственного интересуетесь и наше взаимное сотрудничество поможет региону в развитии и улучшении качества жизни граждан».

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