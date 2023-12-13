Общество

Каждый пятый россиянин воспользуется предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетам

Общество 13.12.2023 14:06
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13.12.2023 14:06


22% россиян планируют воспользоваться сезонными предновогодними предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам. При этом накопительные счета с повышенной ставкой перед новогодними праздниками привлекают россиян несколько больше, чем вклады. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».
В преддверии Нового года банки запускают специальные условия для сберегателей: одни банки увеличивают ставку, другие – устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области (26%), меньше всего на Северном Кавказе и Урале (по 16%). В среднем, почти каждый пятый россиянин (22%) планирует открыть новогодний вклад или накопительный счет на таких условиях.
При этом гибкие условия по накопительным счетам россияне предпочитают больше, чем классические вклады. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. 24% выберут накопительный счет (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Южном федеральном округе по 27%, в Москве и Московской области 19%). Для 11% предпочтительнее вклад (в Москве и Московской области такой ответ дали 17%, на Северном Кавказе 3%). 19% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.
— В декабре 80% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов, связанных с традиционными предновогодними тратами. На этом фоне вопрос получения повышенного процента на имеющиеся средства становится еще более актуальным для клиентов. ВТБ важно предлагать населению выгодные условия размещения сбережений, поэтому в преддверии Нового года мы запустили новый накопительный счет, ставкой которого можно управлять за счет совершения транзакций по картам банка. Оплачивая товары и услуги, клиенты могут увеличить ставку по своему счету сразу на несколько пунктов - до уровня срочного вклада. Такой продукт будет интересен клиентам, которым важна не только высокая доходность, но и гибкость в управлении собственными средствами, - прокомментировала результаты опроса начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
В сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам для 22% респондентов важнее всего ставка, для трети одинаково важны ставка и срок. Для 4% в приоритете срок депозита, еще столько же респондентов в таких предложениях больше всего привлекает возможность выиграть дополнительное повышение ставки. 37% не находят никаких привлекательных сторон в сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам.
Ранее ВТБ запустил новый накопительный счет в рублях, ставкой которого можно управлять самостоятельно. Для клиентов, которые ранее не имели накопительных счетов в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тыс. рублей, на первые три календарных месяца будет установлена приветственная ставка – 15% годовых. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, банк начисляет базовую ставку, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет активных транзакций по дебетовым или кредитным картам ВТБ, а также получения зарплаты или пенсии на счета в банке.  Итоговая доходность для таких клиентов может достигать 14% годовых.
*Опрос проводился 27–29 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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