Грустного снеговика и продвинутого Чебурашку нарисовали дети волгоградским энергетикам





Накануне Дня энергетика и Нового года в Волгограде прошел конкурс рисунков среди детей сотрудников ПАО «Волгограэнергосбыт». Как рассказали по итогу в компании, юные волгоградцы продемонстрировали не только богатую фантазию, но и глубокие познания об обязанностях своих пап и мам.

– Одна из номинаций творческого конкурса «Новый год – на электронную квитанцию переход» предлагала рассказать и показать преимущества электронной квитанции перед бумажной. Дети придумали не только рисунки, но и мемы, мини-комиксы и даже короткий рассказ в форме киноплёнки, – не без восторга рассказывают энергетики. – Так, например 9-летняя Ксения нарисовала мерзнущую толпу людей, стоящих в очереди на оплату перед кассой, а рядом улыбающегося человека, который без проблем оплатил квитанцию за электроэнергию через мобильное приложение в телефоне.

Десятилетняя Ника решила использовать известных героев советского мультфильма и российского кино – Гену и Чебурашку. Юная волгоградка показала страдания крокодила, получившего «бумагу» для оплаты электроэнергии, и ликование Чебурашки с электронной квитанцией в смартфоне – её можно оплатить легко и быстро.

А вот семилетняя Евангелина подняла недетскую тему сохранения природных богатств и нарисовала грустного снеговика, жалеющего ёлочку, которую должны срубить. Но не ради Нового года, а ради очередной бумажной квитанции.

– Правда, эта история закончилась счастливо, – говорят в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – По развитию сюжета в дело вмешался Дед Мороз и посоветовал подписаться на онлайн-документ: квитанцию не нужно ждать в почтовый ящик, она не потеряется, безопасно и надежно оплатить ее можно прямо из дома и самое главное – елка останется целой!

Семен, 12 лет, придумал целую серию мемов с Леонидом Агутиным, подписывающимся на электронную квитанцию, Джейсоном Стэйтемом, запрещающим получать бумажную, и другими известными лицами, убеждающими, что цифровой формат предпочтителен.

Всего на конкурс энергетиков поступило 197 работ. Подарки организаторы обещают вручить всем участникам.



