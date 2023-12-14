Грустного снеговика и продвинутого Чебурашку нарисовали дети волгоградским энергетикам

Общество 14.12.2023 10:28
0
14.12.2023 10:28
Накануне Дня энергетика и Нового года в Волгограде прошел конкурс рисунков среди детей сотрудников ПАО «Волгограэнергосбыт». Как рассказали по итогу в компании, юные волгоградцы продемонстрировали не только богатую фантазию, но и глубокие познания об обязанностях своих пап и мам.
– Одна из номинаций творческого конкурса «Новый год – на электронную квитанцию переход» предлагала рассказать и показать преимущества электронной квитанции перед бумажной. Дети придумали не только рисунки, но и мемы, мини-комиксы и даже короткий рассказ в форме киноплёнки, – не без восторга рассказывают энергетики. – Так, например 9-летняя Ксения нарисовала мерзнущую толпу людей, стоящих в очереди на оплату перед кассой, а рядом улыбающегося человека, который без проблем оплатил квитанцию за электроэнергию через мобильное приложение в телефоне.
Десятилетняя Ника решила использовать известных героев советского мультфильма и российского кино – Гену и Чебурашку. Юная волгоградка показала страдания крокодила, получившего «бумагу» для оплаты электроэнергии, и ликование Чебурашки с электронной квитанцией в смартфоне – её можно оплатить легко и быстро.
А вот семилетняя Евангелина подняла недетскую тему сохранения природных богатств и нарисовала грустного снеговика, жалеющего ёлочку, которую должны срубить. Но не ради Нового года, а ради очередной бумажной квитанции.
– Правда, эта история закончилась счастливо, – говорят в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – По развитию сюжета в дело вмешался Дед Мороз и посоветовал подписаться на онлайн-документ: квитанцию не нужно ждать в почтовый ящик, она не потеряется, безопасно и надежно оплатить ее можно прямо из дома и самое главное – елка останется целой!
Семен, 12 лет, придумал целую серию мемов с Леонидом Агутиным, подписывающимся на электронную квитанцию, Джейсоном Стэйтемом, запрещающим получать бумажную, и другими известными лицами, убеждающими, что цифровой формат предпочтителен.
Всего на конкурс энергетиков поступило 197 работ. Подарки организаторы обещают вручить всем участникам.
Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогу14.12.2023 17:13
Общество 14.12.2023 17:13
Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину14.12.2023 16:09
Общество 14.12.2023 16:09
Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами14.12.2023 14:57
Общество 14.12.2023 14:57
В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников14.12.2023 14:47
Общество 14.12.2023 14:47
Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХ14.12.2023 14:40
Общество 14.12.2023 14:40
Путин: «Разговаривал недавно с министром — спрашивал, как у него с яйцами»14.12.2023 14:21
Общество 14.12.2023 14:21
На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления Волги14.12.2023 13:13
Общество 14.12.2023 13:13
Путин: необходимости в мобилизации россиян нет14.12.2023 12:53
Общество 14.12.2023 12:53
Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мира14.12.2023 12:50
Общество 14.12.2023 12:50
В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школе14.12.2023 12:22
Общество 14.12.2023 12:22
Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?14.12.2023 11:31
Общество 14.12.2023 11:31
Волгоградская облдума поменяла брюнетку в ИКВО на блондинку14.12.2023 10:57
Общество 14.12.2023 10:57
«Зелененькая пошла»: жителям Котово разрешили пить фурацилиновую воду14.12.2023 10:34
Общество 14.12.2023 10:34
В Волгоградской области цены на яйца взяли новую высоту14.12.2023 09:28
Общество 14.12.2023 09:28
В Волгограде запущено в работу еще одно школьное кафе14.12.2023 09:22
Общество 14.12.2023 09:22