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Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском

Телеком 13.12.2023 10:49
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13.12.2023 10:49


Оператор улучшил покрытие сети в местах активного потребления интернет-трафика – крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского. Модернизация оборудования в густонаселенных локациях позволила повысить емкость сети и улучшить качество связи. 
Техническая дирекция Tele2 продолжает работать над модернизацией сети в Волгоградской области. Опираясь на анализ потребления трафика, инженеры усилили инфраструктуру рядом с крупными густонаселенными жилыми комплексами в Волгограде и Волжском.
Модернизация включала работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков, размещению дополнительного оборудования. Улучшение зоны покрытия и емкости сети коснулось жилых комплексов «Бейкер Стрит», «Новый свет» «Санаторный», «Комарово», «Новокомарово», «Родниковая долина» в Волгограде и «Троя» в Волжском. 
Скорость мобильного интернета Tele2 позволяет пользоваться цифровыми сервисами, скачивать и отправлять тяжелый контент, звонить по видеосвязи, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве в часы пиковых нагрузок на сеть. Расширение телекоммуникационного оборудования позволило охватить как высокие этажи жилых комплексов, так и малоэтажную застройку на близлежащих территориях: магазины, детские центры, кафе, рестораны и другие городские предприятия. 
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Активных data-пользователей в регионе становится все больше – в Волгоградской области с начала 2023 года объем используемого мобильного трафика вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Густонаселенные многоэтажные жилые комплексы находятся в постоянном фокусе внимания технической дирекции. Мы стремимся работать на опережение и непрерывно улучшаем качество связи, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться гаджетами в любое время и в любом месте. Кроме того, наши абоненты в Волгограде и Волжском могут оценить еще более быстрый интернет – благодаря рефармингу скорость мобильного интернета Tele2 увеличилась на 25%. 
Фото: Tele2
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