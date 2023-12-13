Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском





Оператор улучшил покрытие сети в местах активного потребления интернет-трафика – крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского. Модернизация оборудования в густонаселенных локациях позволила повысить емкость сети и улучшить качество связи.

Техническая дирекция Tele2 продолжает работать над модернизацией сети в Волгоградской области. Опираясь на анализ потребления трафика, инженеры усилили инфраструктуру рядом с крупными густонаселенными жилыми комплексами в Волгограде и Волжском.

Модернизация включала работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков, размещению дополнительного оборудования. Улучшение зоны покрытия и емкости сети коснулось жилых комплексов «Бейкер Стрит», «Новый свет» «Санаторный», «Комарово», «Новокомарово», «Родниковая долина» в Волгограде и «Троя» в Волжском.

Скорость мобильного интернета Tele2 позволяет пользоваться цифровыми сервисами, скачивать и отправлять тяжелый контент, звонить по видеосвязи, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве в часы пиковых нагрузок на сеть. Расширение телекоммуникационного оборудования позволило охватить как высокие этажи жилых комплексов, так и малоэтажную застройку на близлежащих территориях: магазины, детские центры, кафе, рестораны и другие городские предприятия.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

– Активных data-пользователей в регионе становится все больше – в Волгоградской области с начала 2023 года объем используемого мобильного трафика вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Густонаселенные многоэтажные жилые комплексы находятся в постоянном фокусе внимания технической дирекции. Мы стремимся работать на опережение и непрерывно улучшаем качество связи, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться гаджетами в любое время и в любом месте. Кроме того, наши абоненты в Волгограде и Волжском могут оценить еще более быстрый интернет – благодаря рефармингу скорость мобильного интернета Tele2 увеличилась на 25%.

Фото: Tele2

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