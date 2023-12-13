Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с процентами на минимальный остаток

Экономика 13.12.2023 11:46
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13.12.2023 11:46


Банк Уралсиб повысил базовые ставки по рублевым накопительным счетам с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток. Размер ставок по таким накопительным счетам теперь составляет 11% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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