Экономика 13.12.2023 11:46
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13.12.2023 11:46
Банк Уралсиб повысил базовые ставки по рублевым накопительным счетам с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток. Размер ставок по таким накопительным счетам теперь составляет 11% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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