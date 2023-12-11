«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?

Телеком 11.12.2023 10:00
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11.12.2023 10:00
Билайн продолжает совершенствовать свои продукты и услуги для бизнеса. Так, в ноябре большое обновление получил сервис «Единый мониторинг 2.0».
«Единый мониторинг» — это решение для бизнеса, которое позволяет мониторить рабочее время своих сотрудников, находящихся вне офиса. Сервис оптимизирует рабочий процесс, делая его прозрачным. Одно из самых популярных его применений — определение местонахождения транспорта и грузов на базе GPS (системы глобального позиционирования) и ГЛОНАСС .
Перезапуск сервиса на новой платформе обеспечивает стабильность работы системы и внедрение новых востребованных функций. «Единый мониторинг 2.0» объединяет в себе три модуля: мониторинг сотрудников, транспорт и управление задачами.
Первый модуль призван помочь в мониторинге рабочего времени сотрудников, работающих в разъездном формате. Помимо стандартного веб-интерфейса он позволяет использовать мобильное приложение, которое определяет местоположение сим-карт персонала, даже если кто-то из разъездных сотрудников использует SIM-карты других операторов. При этом сим-карты должны быть оформлены на работодателя, либо он должен получить согласие от сотрудника на определение местоположения сим-карты, оформленной на сотрудника. Радиус окружности зоны наиболее вероятного местоположения сим-карты зависит от плотности покрытия и частотного диапазона базовой станции Оператора, и может варьироваться в пределах от 100 м до 1 км.
Модуль «Транспорт» позволяет не только контролировать перемещения любого корпоративного транспорта, следить за расходом топлива и показаниями датчиков, но и получать оповещения о превышении скорости, остановках, оценивать качество вождения путем обработки информации, полученной от оборудования с использованием технологий спутникового позиционирования ГЛОНАСС и/или GPS1 и предоставления скорингового балла.
Модуль «Управление задачами» помогает улучшить качество выездного обслуживания и позволяет управлять рабочими процессами: вести трекинг выполнения задач, планировать рабочий день и оптимальные маршруты для сотрудников, получать от них электронные отчеты, формы, чек-листы, опросы и анкеты. Такие функции расширяют возможности для контроля исполнения плановых показателей. При этом сотрудники могут работать как в штате компании, так и быть ее подрядчиками, или сотрудничать с ней как самозанятые.
Сервис «Единый мониторинг» применяется и в самом билайне. На сегодняшний день к системе мониторинга через модуль «Транспорт» подключено около 950 корпоративных автомобилей ПАО «ВымпелКом», ещё около 80 находятся в процессе подключения.
Узнать больше об услуге «Единый мониторинг 2.0» можно на сайте компании.
1 Точность определения местоположения Оборудования и скорость передачи информации в Систему напрямую зависят от работы спутниковых навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS и др.), корректирующих наземных станций и могут ухудшаться или прерываться в зданиях, тоннелях, подвалах и других сооружениях. Также наличие и/или качество сигналов зависит от метеоусловий, близости зданий, особенностей рельефа местности и иных причин. Оказание Услуг может прерываться при сбое в работе спутниковых навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS и т.д.) и иных служб, способствующих оказанию Услуг.
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Фото: https://ru.freepik.com/
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