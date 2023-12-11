Волгоградцы пожаловались Путину на чиновников из мрака сгнившей общаги







Жители неоднократно горевшего и тонувшего бывшего общежития чулочно-трикотажной фабрики на улице Чебышева,36 в Волгограде записали видеообращение на прямую линию президента России с просьбой спасти людей, ставших заложниками бездействия чиновников. Как рассказали V102.RU жители пятиэтажки, все внутридомовые коммуникации, а также кровельное покрытие здания находятся в аварийном состоянии. В 2015 и в 2022 году в доме уже произошли два крупных пожара из-за возгорания электрощитков . Во время одного из происшествий погибла пожилая женщина. Новое ЧП едва не случилось буквально неделю назад, когда потоки воды залили электрощиток, из-за чего во всем здании выбило свет. Более сотни семей с маленькими детьми три дня выживали без электричества.



– обратилась к главе государства представительница жильцов Татьяна Текучёва.

Напомним, об опасной ситуации, которая сложилась в насквозь прогнившей общаге, V102.RU недавно сообщало в публикации «Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от света». Однако это не сподвигло чиновников на принятие срочных мер.

Ещё в 2015 году, после первого пожара, прокуратура Советского района Волгограда охарактеризовала состояние внутридомовых коммуникаций, включая сети электроснабжения, термином «аварийное». По информации надзорного ведомства, сети ещё тогда подлежали срочному капитальному ремонту.





Однако за восемь лет ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки. Проводка, водопроводные стояки, канализационные сети по-прежнему продолжают функционировать в аварийном режиме, к тому же испытывая ещё и дополнительное внешнее воздействие дождевыми стоками.



После второго пожара в 2022 году прокуратура Волгоградской области вновь была вынуждена вмешаться в ситуацию со злополучным бывшим общежитием. Надзорное ведомство обязало администрацию Волгограда инициировать перенос сроков капитального ремонта с 2040, до которого дом, очевидно, не дотянет, на более ранний период и внесла представление в адрес администрации города. В фонде капремонта Волгоградской области в то же время объясняли невозможность переноса реконструкции сетей здания недостатком средств.



Несмотря на всю серьезность ситуации, и реальную угрозу жизни и здоровья жильцов, городские власти решили вновь отмахнуться от проблемной пятиэтажки. В ноябре 2022 года в доме действительно состоялось собрание. Как утверждают жильцы, власти на мероприятии представлял сотрудник МБУ «ЖКХ Советского района». Во время встречи специалист подведомственной местной администрации организации неожиданно отошел от повестки и вместо голосования за перенос сроков капремонта выдвинул ультиматум: «Хотите ремонта – оплатите экспертизу стоимостью от 180 до 500 тыс. рублей».

Естественно, у жильцов бывшего общежития таких денег нет. К тому же в 2016 году люди уже оплачивали независимую инструментальную экспертизу, но это так и не помогло хоть сколько-нибудь сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

На сегодняшний день на пятом этаже МКД только-только прекратила литься вода после ноябрьских дождей. Однако жильцы с содроганием ожидают предстоящих снегопадов, ведь при первой же оттепели талые воды вновь затопят бывшее общежитие с аварийной проводкой. Успеют ли волгоградцы и в этот раз вызвать аварийку и обесточить здание – вопрос открытый.

