Экономика

Продажи розничных кредитов по итогам года вырастут в 1,5 раза

Экономика 08.12.2023 10:26
0
08.12.2023 10:26


По итогам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут на 57%, превысив 16 трлн рублей (без учета POS-кредитования). Однако уже в четвертом квартале рынок кредитования физлиц замедлится: выдачи сократятся на 16% по отношению к третьему. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ этот тренд продолжится в дальнейшем. Такой прогноз на 14-ом Инвестиционном Форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Новые требования регулятора изменили спрос заемщиков на кредиты с сентября. На фоне его ужесточений (роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физлицам) в четвертом квартале произошло «охлаждение» рынка. По прогнозам банка, выдачи превысят 4,1 трлн рублей: это на 21% выше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16% ниже, чем в третьем квартале нынешнего.
По данным ВТБ[1], за одиннадцать месяцев россияне оформили кредиты на 14,8 трлн рублей (без учета POS-кредитования), что на 65% превышает результат аналогичного периода 2022 года. 
- Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн рублей в сравнении с 6,8 трлн по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования. В следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования, – подчеркнул Георгий Горшков.
По оценке ВТБ, в рамках ипотеки в этом году банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей. Этот показатель более чем наполовину превысит результат 2022 года. В четвертом квартале рост ставок и меры ЦБ по «охлаждению» рынка сократили спрос заемщиков на 10% по сравнению с третьим. В 2024 году, по оценке ВТБ, уровень продаж ипотеки в России достигнет 5,2 трлн рублей (с учетом завершения госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.
В автокредитовании ВТБ впервые ожидает роста продаж рынка примерно до 1,6 трлн рублей. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.
В части потребительского кредитования, по оценке ВТБ, до конца года спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться в связи с мерами ЦБ по охлаждению рынка и изменением ценовых параметров после увеличения ключевой ставки. Их влияние также приведет к уменьшению среднего чека по кредитам.
Справка.14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.
[1] Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG

...

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.12.2023 08:00
Экономика 08.12.2023 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2023 14:56
Экономика 07.12.2023 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2023 13:20
Экономика 07.12.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2023 10:12
Экономика 07.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2023 08:49
Экономика 07.12.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2023 08:34
Экономика 07.12.2023 08:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2023 16:56
Экономика 06.12.2023 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2023 11:09
Экономика 06.12.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2023 15:00
Экономика 05.12.2023 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2023 12:38
Экономика 05.12.2023 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2023 10:13
Экономика 05.12.2023 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2023 17:35
Экономика 04.12.2023 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2023 12:59
Экономика 04.12.2023 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2023 20:45
Экономика 03.12.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2023 17:44
Экономика 01.12.2023 17:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:10
Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгрузСмотреть фотографии
13:35
«Это страшные цифры»: 91% россиян столкнулись с телефонными мошенниками за годСмотреть фотографии
12:52
Квартет снеговиков, каток и елочка: Волгоград ударными темпами готовят в Новому годуСмотреть фотографии
12:47
Эксперты обсудили смелые планы развития медицины, озвученные БочаровымСмотреть фотографии
12:08
Цены на яйца достали Генпрокурора РФСмотреть фотографии
11:48
«Потратил на проезд»: трое парней в Волгограде избили прохожего ради еды и денегСмотреть фотографии
11:20
Самолет рейса Москва-Волгоград повредили при буксировкеСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде в четвертый раз провалился ремонт НЭТа за 489 миллионовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мужчина сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:38
Рыбак провалился под лёд и утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом два человека погибли в сгоревших машинах: шоковое видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:41
Талантливый форвард из Волгограда отличился в первенстве по хоккею ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:23
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз открыл снежные горкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
«Я в рабочие пойду»: студенты Волгоградского колледжа им. Гагарина трудятся на производствеСмотреть фотографии
07:49
Сбивший школьника водитель «Нивы» отказался от дачи показанийСмотреть фотографии
21:56
Художник и ювелир Геннадий Чумичев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области сторожа убило деревоСмотреть фотографии
20:51
Эксперты: Волгоградская область за год может потерять 1,8 тыс. га лесовСмотреть фотографии
20:21
Вылетевший на встречку водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
У кого круче? Журналисты сравнили цены на яйца в Волгограде и у соседейСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде из поймы Царицы вывезли еще 1000 кубометров мусораСмотреть фотографии
18:35
«Последний реванш»: политтехнолог ожидает всплеска информатак на руководство Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде молодая девушка разбилась при падении с 8-го этажаСмотреть фотографии
17:48
Стало известно состояние сбитых иномаркой волгоградских школьницСмотреть фотографии
17:44
Волгоградская облдума приняла досрочную отставку члена ИКВОСмотреть фотографии
16:48
Выборы президента РФ состоятся 17 мартаСмотреть фотографии
16:38
Иномарка сбила двух школьниц в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
16:04
«Там небезопасно»: в Волгограде на владельца самодельных аттракционов подают в суд после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве с ёлкамиСмотреть фотографии
 