Телеком

На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и Волжском

Телеком 07.12.2023 15:44
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07.12.2023 15:44


Волгоград – Tele2, российский оператор мобильной связи, на 25% увеличил скорость мобильного интернета в Волгограде и Волжском, реализовав программу рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE.

Tele2 расширила полосу частот для быстрой передачи данных в стандарте 4G, использовав ресурсы, ранее задействованные в сетях 3G. Рефарминг позволил расширить емкость сети, а также увеличить скорость передачи данных на 25%.

Модернизация была проведена в двух крупнейших городах региона – Волгограде и Волжском. На этих территориях улучшения ощутят все клиенты Tele2, так как для достижения максимального эффекта оператор провел рефарминг на всех базовых станциях. Расширение полосы частот LTE также помогло улучшить покрытие и проникновение сети не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

—На сегодняшний день почти все наши клиенты используют смартфоны с поддержкой 4G: 95% интернет-трафика в регионе передается посредством сети LTE. Именно эта технология обеспечивает тот быстрый интернет, к которому все привыкли. Кроме того, потребление мобильного трафика непрерывно растет – в среднем каждый клиент Tele2 в Волгоградской области стал «качать» на 3 Гб в месяц больше, чем годом ранее. Рефарминг позволил значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных, позволив на максимум использовать весь потенциал инфраструктуры. Мы ставим качество сервиса на первое место и продолжим развивать сеть в регионе.

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