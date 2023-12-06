Общество

«Красный Октябрь» повышает эффективность производства за счет нового высокоточного оборудования

Общество 06.12.2023 16:03
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06.12.2023 16:03


В цехе отделки металлопроката (ЦОМП) готовится к запуску бесцентрово-токарный станок, работа которого позволит обеспечить потребителей металлопрокатом в полном объеме. Теперь вся сортаментная линейка сортового проката на «Красном Октябре» может обтачиваться на современном высокоточном оборудовании.

Станок предназначен для высококачественной обработки заготовок длиной 3-6,5 м диаметром 58-210 мм, обеспечивает высокую точность геометрических размеров сортового проката и чистоту шероховатости поверхности. Новое современное оборудование полностью автоматизировано и практически не требует ручного управления.

Работа бесцентрово-токарного станка позволит увеличить объемы производства, повысить качество обрабатываемых заготовок в соответствии с требованиями рынка сортового проката, — рассказывает главный прокатчик предприятия Владимир Елхов.

Надежность и точность работы агрегата во многом зависит от квалификации кадров, поэтому работники цеха прошли соответствующее обучение. В пультовой, где трудятся рабочие, установлены камеры видеонаблюдения, компьютер и сплит-системы. Все это обеспечивает комфортные условия труда для операторов.

Одновременно во втором пролете ЦОМП идет пусконаладка двухвалковой правильной машины. Вместе с новыми токарными станками, установленными здесь за последние два года, она образует единый производственный комплекс, обеспечивающий более эффективную работу цеха. Еще один агрегат заработал здесь в 2022 году, он обрабатывает прокат длиной 3-6,9 м диаметром 83-370 мм.

Модернизация производства – одно из основных мероприятий утвержденной программы развития предприятия. Внедряются различные системы автоматизации, приобретаются новые машины и агрегаты – ленточнопильные станки, электромостовые краны, приборы для лаборатории и др. Обновляется существующее прокатное и сталеплавильное оборудование – в 2023 году проведены плановые капитальные ремонты в электросталеплавильных цехах №2 и №3 (ЭСПЦ-2 и ЭСПЦ-3), отделении горячего проката листопрокатного цеха (ОГП ЛПЦ) и обжимном крупносортном цехе (ОКЦ).

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