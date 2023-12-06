«Открытие Авто»: по итогам 11 месяцев авторитейлу не хватило всего тысячи покупателей до одного миллиона сделок





Результаты продаж по итогам ноября 2023 года проанализировали эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ).

В последний месяц на рынке легковых и LCV автомобилей было совершено 118 тысяч сделок. Это на две тысячи меньше, чем в октябре. К важным причинам спада авторитейлеры относят насыщение рынка машинами ведущих китайских марок, высокие цены и дорогие из-за высокой ставки ЦБ кредиты.

Лидером рынка продолжает Lada, которая, однако, потеряла относительно рекордного октября почти пять тысяч сделок. Всего за 11 месяцев владельцев обрели 999 тысяч новых а/м (+44% к аналогичному периоду предыдущего года).

Ноябрь не смог повторить успех октября. Прервался тренд по устойчивому росту рынка, который мы наблюдали почти весь текущий год. Однако произошло это отнюдь не неожиданно. Самый крупный отечественный автозавод в Тольятти попал под очередную волную санкций, которая принесла ему новые проблем с поставщиками. Ежемесячные продажи «Москвича» и Sollers, хотя и понемногу росли, но в целом оставляли желать лучшего. «Китайцы» хорошо отладили поставки, продолжали выводить на рынок новые модели, нередко повышали планы для дилеров, но столкнулись с затовариванием складов из-за обилия однотипных машин и завышенных цен.

Рынок потерял 2%, Lada - 12%

В ноябре согласно статистике AEB первых владельцев обрели 117 994 машины с учетом параллельного импорта. Относительно октября рынок потерял 2%. При этом продажи самой массовой отечественной марки Lada, которая традиционно продолжала делать погоду в нашем авторитейле, снизились за месяц еще сильнее – на 12% к октябрю или до 36 054 автомобилей. Это худший результат из всех осенних месяцев. В руководстве завода объясняют падение новыми сложностями с поставщиками. Они возникли после того, как сотрудничество с отечественным предприятием стало финансово неудобным для целого ряда партнеров из-за новых санкций запада. Завод при этом на 10% сократил план, рассчитывая реализовать порядка 360 тысяч автомобилей вместо запланированных ранее 400 тысяч. Однако эта цифра традиционно будет означать объемы отгрузок дилерам. Если судить по данным регистраций, то общее количество сделок с машинами марки за текущий год составит скорее порядка 340 тысяч.

Lada Granta отпраздновала в ноябре выпуск 1,5-миллионной машины

Тем не менее, на фоне провальных продаж прошлого года результаты бизнеса марки в модельном разрезе выглядят все еще вполне обнадеживающими. Так, Granta нашла в ноябре 17,3 тысячи покупателей (-17% к октябрю 2023 г., но +33% к ноябрю в 2022 года). На протяжении уже более десятилетия эта самая доступная модель АвтоВАЗа остается и самой востребованной. В ноябре была выпущена 1,5-миллионая машина с момента старта производства в декабре 2011 года.

Lada Vesta также показала в ноябре снижение сбыта (7 980 а/м, -12% к октябрю). В ноябре прошлого года, когда завод только пытался возобновить выпуск своей самой передовой модели, владельцев нашли немногим более тысячи Lada Vesta.

В свою очередь семейство внедорожников Niva продолжало продаваться примерно в тех же объемах, что и в октябре. Модель Legend разошлась тиражом 4 973 «штуки». Это примерно на 200 машин или на 4% меньше, чем месяцем ранее. Универсальный кроссовер Travel нашел 5 175 покупателей (+1% к октябрю).

«Москвич» идет на уступки

Продажи еще одна российской марки – «Москвич» - первые месяцы осени составляли по 1,1-1,2 тысячи машин. Скромные объемы бизнеса московского завода заставили дистрибьютора идти на уступки. Вместе с прямой выгодой и скидками по F&I и trade-in дисконт в ноябре дошел до 490 тысяч рублей. В результате продажи марки увеличились до 1,9 тысячи ТС. В то же время «Москвичу» по-прежнему продолжает мешать имидж, созданный еще в СССР, когда машины марки занимали нишу в предельно бюджетном сегменте. Нынешнее ценовое позиционирование в диапазоне 2,3-3 миллионов рублей этому никак не соответствует. Первоначальные планы завода по выпуску 50 тысяч автомобилей в текущем году уже были скорректированы в меньшую сторону. При этом до конечного потребителя с января по ноябрь дошло лишь порядка 11 тысяч автомобилей.

Продажи люксовых брендов - не в тренде

<В свою очередь люксовая марка Aurus отметилась тем, что по итогам 11 месяцев ее объемы продаж перешагнули отметку в 100 автомобилей. В текущем году модельный ряд был расширен до четырех машин: седан Senat, вседорожник Komendant, минивэн Arsenal и универсал-катафалк Lafet. При средней цене каждой машины в 40-45 миллионов рублей это довольно неплохой результат. Причем более 90% покупок было оформлено на юридических лиц. В том же люкс-сегменте в текущем году еще в больших масштабах продавались лишь автомобили Bentley и Lamborghini. А в целом из 9 официально представленных в России марок этого класса шесть нарастили продажи.

В сегменте иномарок – без изменений

В сегменте иностранных автомобилей сколько-нибудь значимых изменений не происходило. Три ведущие китайские марки – Haval (14,4 тысячи а/м; +12%), Chery (11,3 тысячи а/м; +3%) и Geely (10,6 тысячи а/м, +1%) продолжали продаваться заметно лучших любых других брендов из Поднебесной. При этом стоит отметить, что из-за усиления конкуренции и спада продаж у ряда китайских марок второго эшелона, представители автоконцернов из Поднебесной начали снижать цены.

- В целом рынку легковых и LCV машин не хватило всего тысячи сделок, чтобы их количество по итогам 11 месяцев превысило миллион. В декабре мы, вероятно, увидим возвращение рынка к росту, которое традиционно наступает в преддверии смены календаря. Активнее и уступчивее в погоне за бонусами дистрибьюторов уже стали и продавцы. Несмотря на то, что у ведущих банков почти закончились деньги, выделенные по госпрограмме, кредитные продажи в автосалонах сохраняются на достаточно неплохом уровне благодаря поддержкам дистрибьюторов. Всего по итогам 11 месяцев на рынке легковой и LCV-техники было совершено 999 тысячи сделок. Традиционно более урожайный декабрь наверняка поднимет годовой объем продаж до 1,12-1,14 миллиона автомобилей, - комментирует руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.



