Лучших лаборантов АО «КАУСТИК» наградили за победу в областном конкурсе профмастерства





Лаборанты АО «КАУСТИК» Екатерина Землянская и Елена Руденко стали победителями в одной из самых престижных номинаций областного конкурса профессионального мастерства. Церемония награждения прошла во Дворце культуры профсоюзов.

В этом году «КАУСТИК» впервые стал площадкой для проведения областного этапа конкурса «Лучший по профессии» и принял лаборантов химического анализа 12-ти предприятий Волгограда и области.

Сотрудницы АО «КАУСТИК» Екатерина Землянская и Елена Руденко подтвердили высокий уровень знаний, заняв первое и второе места среди 20 участников. АО «КАУСТИК» последние несколько лет стабильно занимает лидирующие позиции в региональном профессиональном соревновании.

— Я принимаю участие в областном конкурсе уже четвертый раз. Мне нравится таким образом подтверждать свой профессионализм. В этот раз конкурс проходил в стенах родного предприятия, было приятно и волнительно одновременно. Представлять завод — это особая ответственность, — поделилась своими эмоциями победительница Екатерина Землянская.

— Безусловно, приятно стать призером этого конкурса. Есть куда стремиться, интерес от этого только растет. Работать на нашем предприятии — престижно. Нужно поддерживать статус, для этого я и участвую, — рассказала Елена Руденко.





Также сотрудники АО «КАУСТИК» Андрей Афанасьев, Артём Май, Александр Кузнецов и Станислав Власов представляли предприятие в других номинациях: «Лучший электромонтер» и «Лучший электросварщик». Все они — победители и призеры заводских соревнований профмастерства.

Ежегодные заводские профессиональные соревнования представителей самых многочисленных рабочих специальностей пользуются популярностью среди участников и с каждым разом привлекают все больше желающих проверить собственные знания.

Областной конкурс был организован совместно с комитетом по труду и занятости населения и комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. На протяжении 17-ти лет существования этого состязания представители ведущих предприятий области с удовольствием принимают в нем участие. Главная цель конкурса — повышение престижа рабочих профессий.





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