Экономика

Кешбэк до 30% по картам Уралсиба «120 дней на максимум» за покупки упартнеров

Экономика 05.12.2023 10:13
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05.12.2023 10:13


Владельцам кредитных карт «120 дней на максимум» Банка Уралсиб стал доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка.

Информацию о партнерах вы можете найти в своем личном кабинете программы «Уралсиб Бонус» в разделе «Партнеры онлайн». Среди партнеров банка более 100 известных магазинов и сервисов.

Для начисления кешбэка необходимо перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус» и совершить покупку по карте банка.

Заработанные бонусные рубли можно потратить на:

• компенсацию покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей

• баллы «РЖД Бонус»

• бонусы для путешествий: полная или частичная оплата ж/д и авиабилетов, бронирование отелей.

Обращаем внимание, что бонусные рубли по кредитным картам «120 дней на максимум» начисляются только за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», бонусные рубли по стандартным условиям программы не начисляются.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка.


Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1338 банкоматов и 282 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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