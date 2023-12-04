Экономика

ВТБ: доля безналичных платежей в России достигнет 84%

Экономика 04.12.2023 17:35
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04.12.2023 17:35


По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составит 84%. Основной вклад внесет рост розничного POS-оборота. По оценке ВТБ, его объем в России достигнет 52 трлн рублей, что станет рекордом за всю историю безналичных платежей и на 18% превысит итог 2022 года. Об этом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.
По данным ЦБ РФ, за три квартала нынешнего года общероссийская доля безналичных платежей в розничном обороте составила 82,4%, и по прогнозу аналитиков ВТБ к концу года может превысить 84%. Традиционно наиболее активным периодом потребительской активности будет четвертый квартал.
- Российской финансовой системе удалось нивелировать прошлогодний эффект ухода зарубежных игроков и сервисов. Серьезным преимуществом выступила национальная платежная система, благодаря которой продолжается рост популярности карт «Мир». По данным ЦБ РФ, на них уже приходится почти половина эмитированных карт и всего объема транзакций, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 млн карт «Мир». В ВТБ картами «Мир» активно пользуются 67% клиентов, за три квартала нынешнего года на них приходится 52% от объема транзакций, что на 30% превышает аналогичный период прошлого года, – заявил Ростислав Яныкин.
По его мнению, вклад в развитие рынка вносит также рост популярности оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Согласно ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев года этот сервис использовал уже каждый третий россиянин, а объем операций превысил 1,8 трлн руб. По оценке ВТБ, до конца года объем транзакций населения через СБП QR превысит 3 трлн рублей. 
- Сейчас потребители становятся требовательнее к средствам платежей. Им необходим быстрый и безопасный клиентский путь. Поэтому российский финтех выводит на рынок все больше инновационных решений, которые делают этот путь наиболее персонализированным. Сегодня в мире действует 70 систем, аналогов платежей по QR кодам через СБП, и их популярность растет. Относительно недавно был запущен аналог СБП в Бразилии – система Pix, доля оплаты в e-com через которую с 2021 года уже выросла в 2 раза и на конец прошлого года составляла 24%. Аналогичное решение в Таиланде уже занимало 42% рынка e-commerce в 2022 году. В этом процессе мы – не исключение. Хотя к концу 2023 года, по нашим оценкам, рыночная доля платежей через СБП достигнет только 5%, мы ожидаем, что Россия последует за другими странами и в ближайшие годы доля моментальных платежей значительно вырастет, – добавил Яныкин.

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