Офис компании GRASS – один из самых «зеленых» в России

2 декабря в Москве подвели итоги национальной премии зеленого строительства и эксплуатации офисных объектов Green Office AWARDS. Офис компании GRASS занял второе место в номинации «Лучший «зеленый» офис. Премия Green Office Awards уже несколько лет отбирает лучшие объекты офисной недвижимости в сферах: энергоэффективности, водоэффективности, экологического дизайна, сохранения здоровья сотрудников, системы внедрения раздельного сбора отходов.

—Мы рады, что экософию нашей компании оценили. Мы проводим в помещениях более 80% своего времени, при этом в 80% случаях здания влияют на человека негативно. В этом году мы ввели в эксплуатацию новый корпус в Средней Ахтубе, при строительстве и отделочных работах были использованы экологичные материалы, это подтверждено серьезной экомаркировкой «Листок жизни». — рассказал генеральный директор компании Михаил Грачев. — Green Office AWARDS очередное подтверждение устойчивой повестки нашего бизнеса.





Компания GRASS не расходует ресурсы зря: в офисах используют только светодиодные лампы, на радиаторах отопления установлены терморегуляторы, чтобы они не нагревались больше нужной температуры и не тратили лишнюю энергию. Внедрена система вторичного использования тепла.

— У нас в компании сортируют и передают на переработку семь фракций отходов: металл, пластик с маркировками ПЭТ, ПП, ПНД, бумагу и картон, электронные сигареты, — отметил руководитель направления по устойчивому развитию GRASS Андрей Скрыпник — Также сотрудники могут принести старую или ненужную одежду, и ее передадут в благотворительные фонды. Регулярно проводят экологичные мастер-классы для всех сотрудников.





В интерьере присутствуют элементы профессионального озеленения: растения в кадках, небольшие зеленые уголки. По запросу сотрудников приобретают индивидуальное оборудование для очистки воздуха с функцией увлажнения и ионизации.

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