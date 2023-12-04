«Открытие Авто»: параллельный импорт продолжает падать

Экономика 04.12.2023 12:59
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04.12.2023 12:59
Объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта, проанализировали эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Автомаркетолог».
В октябре было зарегистрировано на 6% меньше таких машин, чем за сентябрь. Доля параллельного импорта[1] по итогам второго месяца осени снизилась до 10% (11% - в сентябре) в объеме всех регистраций. Всего за 10 месяцев 2023 года доля таких автомобилей составила 13% от общего объема ТС, проданных в стране в этот период.
В октябре спад регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, который начался еще в сентябре, продолжился. Продажи, преодолев пик в августе, откатились на уровень начала лета.
<Доля регистраций ТС, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта, также снижается, несмотря на общий рост рынка новых авто. Если в период с января по июль она была стабильной (13-14%) и показывала небольшой прирост, то с июля начала падать. С сентября по октябрь доля таких машин в общем объеме регистраций снизилась с 11% до 10% -- самый низкий показатель с начала года.
-Ежемесячный объем машин, ввозимых по параллельному импорту, продолжит снижаться в оставшиеся месяцы 2023 года. А доля таких ТС в объеме рынка установится на уровне 10%, -считает руководитель Открытие Авто Марина Дембицкая.
-При этом общий объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельным каналам, как мы и прогнозировали, уже превысил отметку в 100 тыс. ед. Этот объем был обеспечен высокими показателями, зафиксированными на середину года. Вероятно, по итогам всего 2023 года объем ТС, ввезенных в РФ по параллельному импорту, зафиксируется на уровне 130 тыс. ед., что, очевидно, составит небольшую долю в общей сумме регистраций на авторынке России, которая, по нашим расчетам, уверено преодолеет отметку в 1 млн ТС, - комментирует генеральный директор ООО «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Во второй месяц осени чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (34%), корейских (22%) и немецких брендов (20%). При этом растет доля ввезенных по альтернативному каналу китайских авто, несмотря на расширение официальных продаж. Если в январе доля регистраций чайна-марок в объеме параллельных продаж составляла менее 1%, то в октябре уже 14% (+2% по сравнению с сентябрём). На пятом месте - США с долей 5%.
В структуре регистраций в октябре среди марок лидерство снова оказалось за Toyota (-7% к продажам сентября). Вторую и третью позиции в топ-10 заняли Kia и Hyundai, продемонстрировавшие в отчетный период снижение показателей соответственно на 9% и 14%. На четвертое место в октябре вышел Volkswagen (+20%). Пятерку брендов замкнул китайский бренд Zeekr, поднявший с 6 места. С сентября по октябрь бренд улучшил свои показатели на 12%.
Модельный зачет в октябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменился. Лидирует седан Toyota Camry, на втором месте удержался кроссовер Kia Sportage, а третьим снова стал китайский электромобиль Zeekr 001. В топ-5 моделей также вошли Mitsubishi, Outlander и Hyundai Tucson.
Большая часть в регистрациях авто, ввезенных в Россию по параллельному импорту, пришлась в октябре на машины класса SUV - 69%. Примечательно, что рост доли электромобилей в структуре регистраций в октябре остановился и пошел на спад: количество таких машин сократилось относительно сентября на 2%. Основная часть регистраций в октябре, как и прежде, представлена машинами с «классическими» ДВС – 62% и 13% от общего объема продаж.
Итоги 10 месяцев
Всего за 10 месяцев 2023 года доля ввезённых по параллельному импорту автомобилей составила 13% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период.
В тройке лидеров параллельного импорта – машины японских (34%), корейских (30%) и немецких брендов (21%). Итоговый рейтинг популярности за первые 10 месяцев 2023 года составили марки Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Mitsubishi. Модельный рейтинг по итогам января-октября 2023 года возглавили Hyundai Tucson, Kia Sportage , Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.
В структуре параллельного импорта с начала года 93% составляют легковые автомобили, 4% - пикапы и 3% - легковые коммерческие ТС. 80% автомобилей с начала года были ввезены на частных лиц и только каждый пятый автомобиль – на ЮЛ.
[1] Легковые автомобили, легкие коммерческие авто, пикапы. В регистрациях учтены автомобили с казахскими vin.
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