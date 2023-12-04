Общество

Сотрудник ТМК получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

Общество 04.12.2023 12:32
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04.12.2023 12:32


Сотрудник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал обладателем Гран-при первого всероссийского конкурса «Изобретатель года». Главный прокатчик ВТЗ Андрей Красиков получил приз за инициативу по освоению производства новой трубной продукции.

Награждение состоялось в рамках III Конгресса молодых ученых, который прошел в Сочи и объединил около пяти тысяч представителей ведущих научных школ из разных регионов страны, научных и образовательных организаций, индустриальных партнеров и других участников. Жюри конкурса высоко оценило проект Андрея Красикова по разработке технологии прокатки труб из коррозионностойких марок стали, применяемых в энергетической отрасли. Инициатива была реализована при поддержке управляющей компании и входящего в ТМК Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске.

— ТМК постоянно ведет разработку новой продукции. В тесной связке между заводами и научно-исследовательскими центрами, расположенными в Москве и Челябинске, создаются новые стали и сплавы, трубные решения, отрабатываются технологии производства новой продукции, которая необходима нашим заказчикам для реализации технологически сложных проектов. Победа во всероссийском конкурсе подтверждает высочайший уровень профессионализма наших инженеров – ключевое конкурентное преимущество компании, — сказал директор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев.

Докторант Южно-Уральского Государственного университета, кандидат технических наук Андрей Красиков за период 2020-2023 годов получил 8 патентов РФ. Суммарный экономический эффект от внедрения новых технологических и технических решений, полученных по результатам исследовательской работы в условиях действующего промышленного производства, составил более 100 млн рублей.

Конкурс «Изобретатель года» организован Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и фондом «Юные техники и изобретатели» и направлен на поиск, признание и продвижение талантливых изобретателей, деятелей науки, ученых, на предоставление возможностей для развития своих исследований и изобретений, а также на формирование инновационной культуры. Он проводится в четырех номинациях: «Юный изобретатель», «Молодой изобретатель года», «Изобретатель года» и «Рационализатор года». В 2023 году конкурс прошел впервые и стал флагманским событием Фестиваля ВОИР: Наука и изобретения для жизни.

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