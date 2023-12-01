



Компания «Сады Придонья» реализовала один из значимых социальных объектов.

В рамках развития инфраструктуры и улучшения качества жизни в поселке, компания «Сады Придонья» построила новый минимаркет. В день его торжественного открытия собралось немало людей, среди которых жители поселка, сотрудники компании «Сады Придонья», представители администрации Городищенского района.





Всех собравшихся от имени компании приветствовал первый вице-президент по продажам Петр Самохин. Он отметил, что сегодня Сады Придонья - это не только точка на карте, но и признанный лидер на национальном рынке соков, детского питания и молочных альтернатив, один из наиболее технологичных инновационных заводов, а также самый большой яблоневый и вишневый сад в Европе.

— Все это рождается, здесь, на нашей земле, благодаря большому труду огромного коллектива, который каждый день работает, верит в свою компанию и в свое завтра. — сказал Петр Самохин. — Мы будем продолжать развиваться и двигаться вперед, чтобы иметь возможность создавать и строить важные социальные объекты. Это позволит улучшить жизнь наших потребителей и сделать ее более комфортной и качественной.





В день открытия всех посетителей ждали приятные и вкусные сюрпризы. На мастер-классе можно было научиться готовить яблоки в карамели, угоститься сладкой ватой, попробовать безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки у фотобудки.

За покупку в новом магазине каждый получал памятные подарки, а вечером чеки разыгрывались в лотерее. Компания предоставила в качестве призов полезные вещи для дома.





Площадь нового минимаркета составляет 200 квадратных метров. Дизайн выполнен в фирменной цветовой гамме компании, а удобная система навигации позволяет легко ориентироваться в магазине и быстро находить нужные товары. Ассортимент продукции подобран с учетом актуальных предпочтений жителей: от продуктов питания до бытовой химии. В продаже имеется большой выбор выпечки из ресторана Don Appetit, а также широко представлена продукция собственных торговых брендов компании: соки, детское питание и молочные альтернативы (растительные напитки, йогурты и десерты). Компания «Сады Придонья» тщательно следит за качеством товаров и выбирает только проверенных поставщиков.

Ранее современных торговых точек самообслуживания в поселке не было, и жители приобретали все необходимое в небольших магазинах или ездили в город. Открытие минимаркета стало еще одним шагом в развитии инфраструктуры поселка. В ближайших планах компании - строительство торгового центра.

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