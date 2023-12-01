ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий». ВТЗ лидирует в номинации «Металлургическая промышленность» благодаря широкому спектру трубных решений для энергетики и индустриального сектора промышленности.

Экспертный совет конкурса высоко оценил разработки предприятия в области освоения и аттестации технологии производства горячепрессованных нержавеющих труб из собственной непрерывнолитой заготовки, разработки технологии производства горячекатаных подшипниковых труб из стали ШХ-15Ш и освоения широкой линейки обсадных труб для добычи углеводородов, в том числе из стали мартенситного класса с содержанием хрома 13% (13Cr).

Подобные технические решения совершенствуют металлургию: оптимизируют процессы, снижают финансовые затраты, наращивают объемы производства и улучшают качество.

—Без развитой металлургии невозможен технический прогресс в большинстве других отраслей промышленности. Поэтому лидерство в высоких технологиях оцениваем не просто как итог ежедневного труда сильной команды профессионалов, но и как серьезную заявку на будущее. Компания формирует условия для постоянного развития и создания новых трубных решений, которые будут способствовать решению самых комплексных задач наших заказчиков, —подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Диплом победителя представителям предприятия вручили на площадке международного форума-выставки «Российский промышленник», который прошел в Санкт-Петербурге. Ранее за успехи в области технологического развития ВТЗ стал обладателем национальной премии в области передовых технологий «Приоритет – 2021». В прошлом году предприятие стало финалистом национального этапа конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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