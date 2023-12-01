Экономика

Опрос: каждый второй клиент пользуется веб-версией банковских приложений

Экономика 01.12.2023 10:53
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01.12.2023 10:53


Исследование среди клиентов российских банков провел ВТБ и выяснил, как изменился их пользовательский опыт после введения санкций и удаления приложений из магазинов. 
75% опрошенных заявили, что несмотря на все ограничения дистанционный онлайн-доступ к услугам банка для них не усложнился. Это стало возможным благодаря переходу на веб-версию банковских приложений: ими пользуются 43% опрошенных.
В ходе исследования 84% участников отметили, что заходят в банковское приложение или веб-версию как минимум раз в 2-3 дня, 7% опрошенных посещают его раз в неделю и только 6% — 2-3 раза в месяц. Активнее всех онлайн-сервисами пользуется молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а 79% респондентов в возрасте от 46 до 60 лет отмечают, что заходят в них как минимум раз в день. Совсем не пользуются онлайн-банкингом только 3% россиян.
Помимо традиционных опций “просмотр баланса” (86%), “переводы” (82%), клиенты банков активно используют приложения и веб-версии для оплаты ЖКУ (68%), открытия и проверки статуса вклада (36%), инвестирования (22%). Также клиенты следят за изменениями в программах лояльности и накоплением кешбэка в банковских онлайн-продуктах.
Результаты исследования показали, что в целом россияне лояльны к переходу банков на веб-версию своих приложений, особенно эта тенденция заметна в небольших городах (100 + тыс.), где почти половина опрошенных уже используют ее. В Москве и городах-миллионниках к этому решению еще привыкают — там ей пользуются 37% и 43% соответственно.
Эффект накопленной усталости и поиск альтернатив
В целом, респондентов заботят трудности доступа к банковскому приложению, при этом 39% признались, что испытывают усталость из-за необходимости постоянно переустанавливать софт. При очередном удалении приложения 50% участников исследования ищут инструкции по доступу к необходимому сервису на сайте своего банка, а 24% обращаются к локальному стору своего устройства; 26% переходит в режим ожидания релиза приложения в AppStore.
-Эффект накопленной усталости от постоянной переустановки приложения проявляется все интенсивнее, поэтому банки активнее совершенствуют альтернативные технологии. Общий тренд, который можно выделить в сфере онлайн-банкинга, - это отход от концепции Mobile Only, когда основной упор делается на развитие приложений, и разработка более гибкой и устойчивой к внешним обстоятельствам веб-версии. Уже сейчас в большинстве случаев это полноценный и удобный софт, позволяющий клиентам в полной мере воспользоваться всеми необходимыми опциями банка в привычном для себя режиме и на iOS, и на Android без необходимости обновления и установки официального приложения. ВТБ Онлайн - это позволило не только поддержать текущих пользователей банка, но и привлечь порядка 3 млн новых клиентов, - прокомментировал Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
Дополнительный критерий выбора банка
В ходе исследования также выяснилось, что удобство пользования дистанционными услугами банка играет важную роль при выборе постоянного банка для клиента. 36% респондентов признались, что остановили свой выбор на определенном банке, так как им понравилось приложение или веб-версия онлайн-банкинга. Интересно, что женщины (38%) чаще используют данный аргумент для принятия решения, чем мужчины (33%); 12% опрошенных готовы перестать быть клиентом банка, если приложение окажется недостаточно комфортным и интуитивно понятным.
Справка. Исследование проводилось в ноябре 2023 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.

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