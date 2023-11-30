Телеком

Видеть эмоции: почти половина клиентов билайна выбирает видеозвонок для общения с близкими

Телеком 30.11.2023 16:39
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30.11.2023 16:39


С развитием сотовой связи люди стали ближе друг к другу. Мобильный оператор билайн провел исследование среди своих клиентов и рассказал, как надежная связь изменила привычные отношения между близкими.

Так, каждый второй опрошенный поделился, что стал чаще общаться со своими родственниками после появления мессенджеров: в любой момент мы можем связаться с дорогим для нас человеком просто для того, что узнать, как прошел его день. И что кажется особенно значительным здесь – доля тех, кто отметил, что интернет помогает им чаще общаться с семьей, выше всего у людей в возрасте от 56 до 65 лет. Более того, сейчас мы можем говорить с близкими по видеозвонку и своими глазами видеть, все ли у них в порядке, и даже проверить, не пусто ли у них в холодильнике. Как показали результаты опроса, 42% людей предпочитает общаться с родными именно по видеосвязи.

При этом, мобильная связь может послужить и импульсом для начала отношений. Например, 41% мужчин и женщин заявили, что обрели знакомых/близких с помощью интернета.

Связь – это то, что дает такое разнообразие способов общения с близкими, поэтому билайн постоянно работает над качеством своей сети. В частности, согласно исследованию, несмотря на рост использования интернет-сервисов и рост трафика абсолютное большинство абонентов (85%) уверены, что за последний год надежность мобильного интернета оператора либо выросла, либо не изменилась.

Благодаря развитию сотовой связи и технологий в прошлое уходят многие ситуации и фразы. Например, услышав сегодня от человека фразу вроде: «Дал объявление в газету, чтобы познакомиться», заставит нас посмотреть на него с искренним удивлением.


Другие изменения, которые произошли за последние три десятилетия благодаря сотовой связи, можно увидеть в статье на медиапортале билайн

Опрос методом телефонного анкетирования проводился Единым центром исследований билайн в сентябре — октябре 2023 года среди своих абонентов, использующих смартфоны. В исследовании принимали участие 1148 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на территории РФ.

Фото: ru.freepik.com

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